MKS Perła Lublin gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzyń

Piłkarki ręczne MKS Perły Lublin będą gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzyń, z którego tylko zwycięska drużyna awansuje do fazy grupowej. W półfinale w sobotę 8 września Polki zmierzą z mistrzem Włoch Joami Salerno.

Zdjęcie MKS Perła Lublin /Wojciech Szubartowski /Newspix



W drugiej parze 1/2 finału niemiecki SG BBM Bietigheim zagra z mistrzem Hiszpanii Super Amara Bera Bera San Sebastian.



Dzień później zwycięzcy sobotnich spotkań walczyć będą o awans do fazy grupowej LM. Triumfator turnieju w Lublinie trafi do grupy D, w której dołączy do: CSM Bukareszt, Vipers Kristiansand (Norwegia) i FTC-Rail Cargo Hungaria Budapeszt. Drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce grać będą od trzeciej rundy w Pucharze Federacji (EHF).



O ile Włoszkami lublinianki powinny sobie poradzić, o tyle finałowy przeciwnik, którym najprawdopodobniej będzie SG BBM Bietigheim jest o wiele bardziej wymagający. Drużyna z Niemiec, w której gra m.in. kapitan reprezentacji Polski Karolina Kudłacz-Gloc, w poprzednim sezonie występowała w LM i zajmując trzecie miejsce w grupie D (za Metz Handball z Francji i ZRK Buducnostią Podgorica z Czarnogóry) awansowała do następnej fazy znajdując się wśród dwunastu najlepszych klubowych zespołów w Europie.



W edycji 2016/17 Bietigheim dotarł do finału Pucharu EHF ulegając w nim rosyjskiej drużynie Rostów nad Donem. Atutem podopiecznych Roberta Lisa będzie jednak to, że występować będą przed własną publicznością, o czym władze EHF zdecydowały we wtorek.



Szczypiornistki Perły, które w minionym sezonie zdobyły "trzy korony" - mistrzostwo kraju, Puchar Polski i Challenge Cup - przygotowania do nowej edycji rozgrywek rozpoczną w poniedziałek. Przez pierwsze trzy tygodnie trenować będą w Lublinie, kończąc tę fazę spotkaniem sparingowym. W czwartym i piątym tygodniu przewiduje się udział w dwóch turniejach towarzyskich. Trzy zawodniczki MKS Perły Aneta Łabuda, Aleksandra Rosiak i Joanna Szarawaga od 25 lipca uczestniczyć będą w zgrupowaniu reprezentacji Polski na Akademickie Mistrzostwa Świata, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Rijece (Chorwacja).



Gospodarzem drugiego turnieju kwalifikacyjnego LM, w którym także tylko zwycięzca awansuje do fazy grupowej, będzie chorwacka Podravka Vegeta Koprivnica, a wystąpią w nim również: SCM Craiova (Rumunia), Muratpasa Belediyesi (Turcja) i ZORK Jagodina (Serbia).