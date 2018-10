PGE Vive Kielce. Jest oświadczenie w sprawie sponsora

"Jesteśmy zobligowani do ochrony interesów swojego sponsora" - czytamy w oświadczeniu klubu piłki ręcznej PGE Vive Kielce, które jest odpowiedzią na wznowienie przez Europejską Federację Piłki Ręcznej (EHF) postępowania przeciwko polskim klubom występującym w Lidze Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PGE Vive. Dujszebajew po wygranej z Rhein-Neckar Loewen. Wideo INTERIA.TV

Podczas inauguracyjnego meczu LM z Telekomem Veszprem na Węgrzech kieleccy piłkarze ręczni wystąpili w strojach z zakrytymi logotypami firm Nord Stream 2 i PGE SA. Firma Nord Stream 2 została sponsorem rozgrywek Ligi Mistrzów. Ale kielecki klub, zgodnie z umową z PGE SA, nie może mieć na swoich koszulkach reklamy firmy konkurencyjnej wobec swojego sponsora tytularnego.

Reklama

EHF ukarała oba polskie kluby występujące w LM (podobnie Orlen Wisłę Płock, której zawodnicy także wystąpili z zasłoniętym logo Nord Stream 2) karą grzywny, której wysokości nie podano. Według nieoficjalnych informacji była to kwota 12,5 tys. euro.

W kolejnym spotkaniach (z Rhein-Neckar Loewen i Montpellier) zawodnicy Vive wystąpili w koszulkach, na których zamiast reklamy Nord Stream 2 znalazła się reklama fundacji PLAN International, a w miejsce logo PGE (sponsor klubu) pojawiła się jedna z jego marek Lumi. To efekt rozmów między polskim klubem a Europejską Federacją Piłki Ręcznej.

Powyższe rozwiązanie nie zakończyło jednak konfliktu. EHF we wtorek na swojej stronie internetowej poinformowała o wznowieniu postępowania przeciwko polskim klubom występującym w Lidze Mistrzów.

"Zaangażowanie poszczególnych spółek jako sponsorów klubów jest niezbędne, ale nie możemy pozwolić, by nadmiernie wpływało na organizację i grę w tak prestiżowych rozgrywkach jak Liga Mistrzów" - czytamy w oświadczeniu.

Według nieoficjalnych informacji polskie kluby zgodziły się na występy w koszulkach z logo fundacji PLAN International, tak jak to było w dwóch ostatnich meczach tych rozgrywek. Jednak EHF ponoć proponowała, aby to ustalenie obowiązywało tylko w spotkaniach rozgrywanych w Polsce, w meczach wyjazdowych na strojach miał się pojawić logotyp Nord Stream 2. Na to polskie kluby miały nie wyrazić zgody.



Zdjęcie Właściciel PGE Vive Bertus Servaas / Patryk Ptak / Reporter

Władze PGE Vive Kielce wydały w czwartek oświadczenie, w którym podkreślają, iż informację o tym, że Nord Stream 2 został sponsorem LM klub otrzymał we wrześniu, a zgodnie z regulaminem rozgrywek powinno to nastąpić w terminie do 15 sierpnia.

"Już w sierpniu, po otrzymaniu informacji o wyłącznościach branżowych na sezon (nie wiedząc jeszcze, że Nord Stream 2 zostanie sponsorem Ligi Mistrzów), informowaliśmy EHF Marketing o naszej umowie z głównym sponsorem i kolizji branżowej" - czytamy w oświadczeniu, w którym kielecki klub informuje, że jest zobligowany do ochrony interesów swojego sponsora tytularnego, jakim jest PGE SA.

"Tymczasem, Nord Stream 2 jest postrzegany w Polsce jako projekt stanowiący zagrożenie dla takich wartości jak solidarność i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Przypominamy, iż nasz sponsor tytularny PGE S.A. jest jedną z największych firm z sektora energetycznego w Polsce" - zaznaczył klub.

"Nasz klub akceptuje kompromisowe rozwiązanie, jakim jest umieszczenie na rękawkach zawodników reklamy zastępczej - tj. partnera charytatywnego PLAN International we wszystkich meczach Ligi Mistrzów" - podkreślono w oświadczeniu.

Klub poinformował jednocześnie, że jest gotowy do dialogu z EHF i EHF Marketing, w celu uzyskania kompromisu w tej sprawie.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech z pominięciem Ukrainy i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gazociąg, który od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji, ma być gotowy do końca 2019 roku. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina oraz Stany Zjednoczone.

Janusz Majewski