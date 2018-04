PGE Vive Kielce. Władysław Kulesz podpisał kontrakt

Władysław Kulesz, rozgrywający reprezentacji Białorusi, podpisał pięcioletni kontrakt z PGE Vive Kielce. 21-letni szczypiornista będzie zawodnikiem 14-krotnych mistrzów Polski od przyszłego sezonu - poinformował klub.

Kulesz jest zawodnikiem białoruskiego SKA Mińsk. Ma 200 cm wzrostu. Gra na pozycji lewego rozgrywającego. W pierwszej reprezentacji swego kraju zadebiutował w 2015 roku. Rozegrał w niej 43 spotkania, w których zdobył 126 bramek.

"Dla mnie to jeden z największych talentów europejskiej piłki ręcznej. Cieszę się, bo po takich zawodników zgłasza się bardzo wiele klubów, a my po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy dobrze i mądrze negocjować. Rozmowy z SKA Mińsk również były bardzo pozytywne. Świadczy to o dobrej pozycji klubu, skoro zawodnicy tak perspektywiczni wybierają Kielce jako swoje miejsce na kolejne lata" - powiedział prezes PGE Vive Kielce Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Białorusin podpisał z PGE Vive pięcioletni kontrakt, który zacznie obowiązywać od przyszłego sezonu. Jak zaznaczył Servaas, kielecki klub nie przewiduje jego wypożyczenia.

"To zawodnik młody, perspektywiczny, ale już z dużymi umiejętnościami. Ma za sobą sporo występów w kadrze narodowej i jeśli będzie dobrze pracował, a w to wierzę, to ma szansę stać się jednym z najlepszych zawodników w Europie na swojej pozycji" - komplementował Kulesza trener Tałant Dujszebajew.

To kolejny transfer mistrzów Polski. Od nowego sezonu zawodnikami PGE Vive będą również: środkowy rozgrywający reprezentacji Chorwacji Luka Cindric z Vardaru Skopje, hiszpański lewoskrzydłowy Angel Fernandez Perez (Naturhouse La Rioja), Artsiom Karalek - białoruski obrotowy z francuskiego Saint Raphael Var Handball, prawoskrzydłowy reprezentacji Polski Arkadiusz Moryto z Zagłębia Lubin oraz serbski bramkarz Vladimir Cupara z hiszpańskiego Ademar Leon.

Rok później barwy kieleckiego klubu reprezentował będzie bramkarz reprezentacji Niemiec Andreas Wolff z THW Kiel. Od 2020 w drużynie Tałanta Dujszebajewa grać będzie francuski obrotowy Nikolas Tournat z HBC Nantes.

Janusz Majewski