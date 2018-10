Piotr Wyszomirski: Wygrać w jak najlepszym stylu

Polscy piłkarze ręczni zmierzą się w środę w Ostrowcu Świętokrzyskim z Kosowem w eliminacyjnym meczu mistrzostw Europy 2020. "Chcemy nie tylko wygrać, ale zrobić to możliwie w najlepszym stylu" - powiedział PAP bramkarz Piotr Wyszomirski.

Zdjęcie Piotr Wyszomirski /AFP



Meczem z Kosowem biało-czerwoni rozpoczynają batalię o awans do mistrzostw Starego Kontynentu. Rywal nie jest dla nich anonimowy. W lutym podczas prekwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata pokonali go dosyć pewnie (30:19), ale zwłaszcza na początku spotkania przeciwnik sprawił im sporo kłopotów.



"W pierwszych 30 minutach zagraliśmy wtedy bardzo słabo. Wynik w tej fazie meczu oscylował wokół remisu. Teraz nie możemy popełnić tego błędu, musimy od początku narzucić swój styl gry i być skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty" - nie ukrywał prawoskrzydłowy kadry Arkadiusz Moryto.



"To teoretycznie najsłabszy zespół w naszej grupie, co nie oznacza, że zamierzamy go lekceważyć. Do tego meczu podchodzę jak do każdego innego. Spotkanie rozpoczyna się od wyniku 0:0 i to na parkiecie trzeba udowodnić swoją wyższość. Chcemy wygrać, pokazać się z jak najlepszej strony i udanie rozpocząć eliminacje" - zaznaczył rozgrywający Paweł Paczkowski.



Polskiej reprezentacji zabrakło w tegorocznych finałach mistrzostw Europy, które rozegrane zostały w Chorwacji. W grupie eliminacyjnej musiała uznać wyższość Serbii i Białorusi. Teraz o awans powinno być znacznie łatwiej. Z każdej z ośmiu grup wywalczą go po dwa najlepsze zespoły i cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Pozostałymi rywalami biało-czerwonych w grupie 1 będą Niemcy i Izrael. Właśnie z tym drugim zespołem ekipa Piotra Przybeckiego zmierzy się w drugim tegorocznym meczu 28 października w Tel Awiwie.



"Drużyny Izraela nie radziłbym lekceważyć, ta ekipa to dla nas trochę zagadka. Będziemy nieco mądrzejsi po pierwszych spotkaniach. Izraelczycy zagrają na wyjeździe z Niemcami i będziemy mogli dokładnie przyjrzeć się ich grze. Dla mnie nie ulega jednak wątpliwości, że to rywal zdecydowanie mocniejszy od Kosowa" - zapewnił Wyszomirski.



Bramkarz reprezentacji Polski na pytanie czy obecny zespół jest w stanie nawiązać do sukcesów drużyny Karola Bieleckiego i Sławomira Szmala, odpowiedział, że "jeszcze nie teraz".



"Jeszcze nie prezentujemy tego poziomu. Z drużyny odeszli najbardziej doświadczeni zawodnicy. Ten zespół dopiero się tworzy, jest sporo młodych zawodników. Na to, abyśmy grali tak jak nasi poprzednicy potrzeba czasu, cierpliwości i ciężkiej pracy. Sukcesy przyjdą" - przekonywał Wyszomirski.



"Na razie jednak koncentrujemy się na najbliższym meczu. Chcemy nie tylko wygrać, ale zrobić to możliwie w najlepszym stylu" - podsumował bramkarz reprezentacji Polski i niemieckiego TVB Lemgo.



Środowe spotkanie Polska - Kosowo w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpocznie się o godz. 18.



Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi ME 2020: