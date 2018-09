Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych zakończyła zgrupowanie w Szczyrku

Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych pokonała we wtorkowym sparingu ekstraklasowy zespół KPR Gminy Kobierzyce 39-24 (13-6, 14-7, 12-11). Przed meczem umówiono się na grę 3x20 minut. Był to ostatni akcent sportowy zgrupowania w Szczyrku.

W czwartek "Biało-Czerwone" rozpoczną zmagania w turnieju Golden League w Danii. Zawody z udziałem miejscowej reprezentacji, Polski oraz Francji i Norwegii potrwają do niedzieli.

Jak poinformował trener Polek Leszek Krowicki, jeszcze we wtorek reprezentacja ma dotrzeć do Warszawy, zaś w środę rano poleci do Danii.

W turnieju nie zagra Karolina Kudłacz-Gloc. Rozgrywająca niemieckiego SG BBM Bietigheim leczy kontuzję mięśnia dwugłowego, a rolę kapitana reprezentacji przejmie po niej Kinga Achruk.

Nie będzie też Joanna Szarawagi. Jak wyjaśnił Krowicki, okazało się, że "niewinnie wyglądające" stłuczenie u zawodniczki MKS Perła Lublin uniemożliwia jej jednak treningi i grę. Zawodniczka wróciła do domu, aby się leczyć, a szkoleniowiec nie zdecydował się na powołanie do swojego zespołu kogoś z kadry B.

Na turniej w Danii zostały powołane: bramkarki - Weronika Gawlik, Weronika Kordowiecka, Adrianna Płaczek; obrotowe - Joanna Drabik, Sylwia Matuszczyk; rozgrywające - Kinga Achruk, Monika Kobylińska, Sylwia Lisewska, Aleksandra Rosiak, Romana Roszak, Ewa Urtnowska, Aleksandra Zych; skrzydłowe - Kinga Grzyb, Katarzyna Janiszewska, Aneta Łabuda, Bogna Sobiech.

Program turnieju:

27 września: Polska - Norwegia (18.45 w Viborg), Dania - Francja

29 września: Francja - Norwegia, Dania - Polska (16.10 w Aarhus)

30 września: Polska - Francja (14.45 w Horsens), Dania - Norwegia