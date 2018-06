Tałant Dujszebajew: Teraz możemy świętować

- Wygraliśmy i teraz możemy świętować - powiedział na gorąco trener mistrzów Polski Tałant Dujszebajew. Jego PGE Vive Kielce ograło Orlen Wisłę Płock 33:29 i po raz siódmy z rzędu sięgnęło po tytuł w PGNiG Superlidze.

Zdjęcie Tałant Dujszebajew /Jakub Gruca /Newspix



- Kiedy przegrywaliśmy nie byłem zdenerwowany. Widać było jednak w naszej grze, że byliśmy zbyt zrelaksowani. W pierwszej połowie popełniliśmy dziewięć technicznych błędów. Później jednak wszystko wyglądało zdecydowanie lepiej. Wykorzystywaliśmy przede wszystkim sytuacje sam na sam - chwalił zespół Tałant Dujszebajew.



- W pierwszych 30 minutach nie najlepiej zagraliśmy w ataku. Później jednak prezentowaliśmy się znacznie lepiej. Udowodniliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce - dodał szczęśliwy Blaz Janc prawoskrzydłowy kielczan.



Krzysztof Kisiel, trener Orlen Wisły Płock, gratulował mistrzom i dominatorom. - Postawiliśmy się na tyle, na ile mieliśmy sił i umiejętności. Kielczanie jednak mieli pięć bramek zaliczki z pierwszego spotkania i kontrolowali ten mecz - mówił opiekun płocczan.



- Świetnie zagraliśmy w pierwszej połowie. Na początku drugiej mieliśmy kilkuminutowy przestój i przeciwnik wyszedł na prowadzenie. Później cały czas goniliśmy wynik. Cieszy na pewno to, że walczyliśmy do samego końca, ale to było za mało aby wygrać - zakończył Adam Morawski, bramkarz Orlen Wisły Płock.