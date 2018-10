Mateusz Jachlewski po meczu z Vardarem Skopje. Wideo

- Ograniczyliśmy straty piłek do minimum. Walka w obronie i mądre rozgrywanie akcji w ataku - to zdaniem zawodnika PGE Vive Kielce Mateusza Jachlewskiego był klucz do zwycięstwa w meczu z Vardarem Skopje 31-27 w Lidze Mistrzów.