Xavier Sabate: Dlatego nam odskoczyli. Wideo

- Uważam, że był to mecz fair z obu stron. W pierwszych 15 minutach straciliśmy sześć piłek do kołowego. Kielce są bardzo dobrą drużyną, wykorzystali sześć szybkich kontrataków, co spowodowało, że nam odskoczyli - ocenił trener Orlen Wisły Płock Xavier Sabate.