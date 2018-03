Comarch Cracovia - KH GKS Katowice 4-3. Krystian Dziubiński: Wciąż gramy z nożem na gardle

Hokeiści Comarch Cracovii pokonali 4-3 Tauron KH GKS Katowice w trzecim półfinałowym spotkaniu i w rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywają 1-2. "Wciąż gramy z nożem na gardle" – twierdzi napastnik "Pasów" Krystian Dziubiński, który zdobył dwie bramki.

Czwartkowy mecz przez dwie tercje toczył się pod dyktando mistrzów Polski, którzy prowadzili 4-1. Potem jednak dwa szybko stracone gole sprawiły, że emocje były do końcowej syreny.

"To było zacięte spotkanie, mogło się podobać kibicom, padło siedem bramek, ale najważniejsze, że odnieśliśmy zwycięstwo. Zagraliśmy z ogromnym zaangażowaniem i sercem. Co tu dużo gadać - graliśmy z nożem na gardle i dalej go mamy. Mam nadzieje, że ta wygrana nas poniesie do kolejnych zwycięstw. Brakuje nam jeszcze trzech" - podsumował Dziubiński.

W znacznie gorszym nastroju był napastnik Katowic Patryk Wronka, który zwrócił uwagę, że on i jego koledzy źle weszli w ten mecz.

"Nie możemy tak zaczynać. Cracovia to mocny zespół i nas pokarali. Wiedzieliśmy, że ta seria nie zakończy się na czterech spotkaniach. Mam nadzieję, że w piątek od początku zagramy tak, jak w trzeciej tercji. Wierzę, że wygramy, będzie 3-1 i na spotkanie do Katowic wrócimy w dobrych nastrojach" - liczy Wronka.