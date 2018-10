Comarch Cracovia - TatrySki Podhale 2-4 w ekstraklasie hokeistów

W derbach Małopolski rozegranych w ramach 17. kolejki ekstraklasy hokeistów TatrySki Podhale pokonało w Krakowie Comarch Cracovię 4-2.

"Pasy", które w ostatnich latach walczyły wyłącznie o mistrzostwo Polski, są na razie cieniem tamtego zespołu. Klub na własne życzenie odprawił wielu liderów, na czele z m.in. z Krystianem Dziubińskim, który wrócił do macierzystego klubu i we wtorkowy wieczór na lodowisku im. Adama Rocha Kowalskiego dwoił się i troił. "Dziubek" jako pierwszy wpisał się na listę strzelców.

Joonas Sammmalmaa wywalczył krążek pod bandą, Eti Koski podał wzdłuż bramki, a Krystian nie bawił się w przyjmowanie krążka, tylko huknął w okienko i było 0-1.

Gdy wydawało się, że "Szarotki" pójdą za ciosem, a miały świetne okazje do podwyższenia prowadzenia (np. Siuty), "Pasy" wyrównały. Damian Szurowski zagrał przed bramkę, a stojący tyłem Michal Vachovec pokonał zasłoniętego Przemysława Odrobnego.

Górale postawili na swoim dwie minuty później: Bartłomiej Neupauer wymanewrował obronę i obsłużył Mateusza Michalskiego, który trafił do pustej siatki.

W III tercji prowadzenie gości powinien podwyższyć Ali Liikanen, ale dwukrotnie jego uderzenia z bliska obronił świetnie dysponowany Michał Łuba, który dzielnie zastąpił między słupkami kontuzjowanego Amerykanina Jasona Bacashihuę.

Później Łuba po raz trzeci zatrzymał Liikanena, ale wobec dobitki Michalskiego był bezradny.

Cracovia nie poddała się. Wykorzystała błąd w wyprowadzeniu krążka z tercji Podhalan, którego na kontaktowe trafienie zamienił Vachovec. Górale bardzo szybko we wtorek odpowiadali pięknym za nadobne. Potwierdził to Joona Tolvanen, który po wygranym przez Krzysztofa Zapałę wznowieniu pokonał Łubę strzałem ;po lodzie między parkany.

Dzięki temu zwycięstwu Podhale umocniło się na trzecim miejscu w tabeli, a Cracovia jest na szóstym, przez co skomplikowała sobie walkę do czołowej czwórki po 22 kolejkach, co gwarantuje udział w finałowym turnieju o Puchar Polski.

17. kolejka Polskiej Hokej Ligi:

Comarch Cracovia - TatrySki Podhale Nowy Targ 2-4 (0-0, 1-2, 1-2)

Bramki: 0-1 Dziubiński (29:55 Samalmaa, Koski), 1-1 Vachovec (34:58 Szurowski), 1-2 Michalski (36:46 Neupauer), 1-3 Michlaski (47:50 Liikanen, Neupuer), 2-3 Vachovec (49:14), 2-4 Joona Tolvanen (49:43 Zapała).

Comarch Cracovia: Łuba - Kruczek, Sordon, Sztwiertnia, Svec, Domogała - Rompkowski, Noworyta, Bepierszcz, Vachovec, Scamango - Musioł, Szurowski, Kamiński, Zygmunt, Brynkus - Gajor, Kameneu, Kisielwski.

TatrySki/Podhale: Odrobny - Wajda, Tolvanen, Guzik, Zapała, Siuty - Różański, Moskunen, Koski, Dziubiński, Sammalmaa - Jaśkiewicz, Mrugała, Michalski, Neupeuer, Worwa - Wsół, Dutka, Słowakiewicz, D. Kapica, Liikanen.Sędziował Włodzimierz Marczuk z Torunia. Kary: 18 (w tym 10 za niesportowe zachowanie dla Bepierszcza) oraz 4 min. Widzów: 1,2 tys.

Zdjęcie Zawodnik Comarchu Cracovii Michal Vachovec (z prawej) i Eetu Koski z TatrySkiego Podhala Nowy Targ / Jacek Bednarczyk / PAP

Michał Białoński, Kraków

JKH GKS Jastrzębie - Tauron KH GKS Katowice 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)

Bramki: 0-1 Martin Czakajik (46.), 0-2 Jesse Rohtla (58.).

Kary: JKH - 22 minuty, w tym 10 minut za niesportowe zachowanie Jakub Gimiński, GKS - 14 minut. Widzów 600.



Unia Oświęcim - GKS Tychy 2-1 (1-0, 0-0, 0-1 - 1-0)

Bramki: 1-0 Sebastian Kowalówka (9.), 1-1 Tomasz Sykora (52.), 2-1 Andrej Themar (64.).

Kary: Unia - 10, GKS Tychy - 12 minut. Widzów 1200.

Węglokoks Kraj Polonia Bytom - KH Energa Toruń 3-6 (2-1, 0-1, 1-4)

Bramki: 0-1 Michał Kalinowski (6.), 1-1 Jakub Jaworski (7.), 2-1 Łukasz Dybaś (10.), 2-2 Michał Kalinowski (31.), 2-3 Arciom Mianciuk (47.), 2-4 Adrian Jaworski (49.), 2-5 Michał Kalinowski (52.), 2-6 Dmytro Demjaniuk (52.), 306 Matej Cunik (58.).

Kary: Polonia - 14 minut, w tym 10 minut Bartłomiej Stępień za niesportowe zachowanie, Energa - 16 minut, w tym 10 minut Mateusz Zieliński za niesportowe zachowanie. Widzów 150.



PGE Orlik Opole - Zagłębie Sosnowiec 4-5 (1-2, 2-1, 1-2)

Bramki: 0-1 Marek Kałuża (14.), 0-2 Lukasz Martinka (15.), 1-2 Aleksiej Trandin (17.), 1-3 Vladimir Luka (27.), 2-3 Władisław Jełakow (27.), 3-3 Alexis Svitac (28.), 3-4 Nikita Bucenko (48.), 4-4 Sebastian Szydło (51.), 4-5 Vladimir Luka (57.).

Kary: po 12 minut. Widzów 130.