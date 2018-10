GKS Tychy - HC Bolzano 5-3. Jeziorski: Były myśli: kurde, ale co, jak nie trafię?

- ​To był ciężki mecz. Obie drużyny bardzo chciały, ale na szczęście to my przechyliliśmy szalę na naszą korzyć. Każdy zawodnik walczył o każdy centymetr lodu, żeby to historyczne zwycięstwo odnieść - powiedział Bartłomiej Jeziorski, napastnik GKS-u Tychy, po wygranej z HC Bolzano 5-3 w hokejowej Lidze Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli kolejny odcinek Wattsów. Wideo Eurosport Polska Liga Hokejowa Hokejowa Liga Mistrzów. GKS Tychy - HC Bolzano 5-3. Pierwsze zwycięstwo polskiego zespołu

Polska drużyna odniosła pierwszy triumf w tych rozgrywkach. Mistrz Polski występuje w nich trzeci raz.



Reklama

- Wszystko się w tym meczu działo, oni nam podawali, my im, tak padały bramki. My popełniliśmy jednak mniej błędów i możemy się cieszyć z historycznego sukcesu - stwierdził Jeziorski.



W trzeciej tercji, przy stanie 4-3 dla tyszan, hokeiści Bolzano wściekle zaatakowali.



- Stanęliśmy na wysokości zadania. Włosi tak przycisnęli, że jeździliśmy prawie z językiem po lodzie, przeciągaliśmy zmiany, ale na szczęście mieliśmy Johny'ego (Murray) w bramce, który nam pomagał - mówił Jeziorski.

To właśnie ten zawodnik ustalił wynik meczu, trafiając na 31 sekund do pustej bramki.



- Były myśli: kurde, ale co, jak nie trafię? Na szczęście się udało - powiedział Jeziorski.



- Dla nas atmosfera na lodowisku była bajeczna - jak w play-off. Do tego historyczne zwycięstwo. Bardzo się cieszymy - stwierdził z kolei Michał Kotlorz.

- Włosi grali taki kanadyjski hokej, dużo forecheckingu, wrzucali krążek do tercji, grali ciałem, strzelali z każdej pozycji. Byli ciężkim przeciwnikiem, a to dobre doświadczenie i po tym zwycięstwie nabierzemy pewności, że możemy wygrywać z wyżej notowanymi rywalami - dodał obrońca GKS-u Tychy.

Zadowolony z postawy mistrzów Polski był trener.



- Od samego początku graliśmy bardzo dobrze, to jeden z najlepszych naszych meczów w tym sezonie. Drużyna pokazała, że ma siły, ma charakter, że potrafią strzelać, że są liderzy. Jestem zadowolony z naszej postawy. Chciałbym, żeby taki hokej drużyna prezentowała w lidze - powiedział Andriej Gusow.



Z dobrej strony w ekipie tyszan zaprezentowali się obcokrajowcy. - Da się. Obcokrajowcy jednak mogą, trzeba ich czasami pobudzać, bo naprawdę potrafią - mówił Gusow.

- Chłopaki walczyli i drużyna chciała wygrać, to było widać w trzeciej tercji - stwierdził trener GKS-u.