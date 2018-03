PHL. GKS Tychy i GKS Katowice w półfinale

Hokeiści GKS Tychy i GKS Katowice są już w półfinale Polskiej Hokej Ligi. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego przypieczętowała awans w czwartek wygrywając 7-3 z TMH Polonią Bytom. Zacięta walka jest za to w starciach Unii Oświęcim z Cracovią i GKS Jastrzębie z Podhalem Nowy Targ.

Zdjęcie Hokeiści Unii mają powody do radości /Jacek Bednarczyk /PAP

Tyszanie wygrali rywalizację do czterech zwycięstw bez większych problemów. Kropkę nad "i" postawili w czwartek. Po dwóch tercjach GKS prowadził już 5-0 i wynik spotkaniach był już wówczas praktycznie rozstrzygnięty. W trzeciej odsłonie goście nie forsowali już tempa, co wykorzystali hokeiści Polonii. Doprowadzili nawet do stanu 3:5, ale w końcówce tyszanie strzelili im jeszcze dwa gole.



W najlepszej czwórce są także hokeiści GKS Katowice, którzy rozgromili na wyjeździe PGE Orlika Opole 5-0.



Niespodziewane kłopoty mają obrońcy tytułu Comarch Cracovia. Krakowianie przegrali w Oświęcimiu z Unią 2-3 i w rywalizacji ćwierćfinałowej jest remis 2-2. Gospodarze znakomicie zagrali w pierwszej tercji, kiedy aż trzy razy zmusili do kapitulacji bramkarza "Pasów". Podopieczni Rudolfa Rohaczka zabrali się do pracy w drugiej odsłonie, czego efektem były gole Tomasa Sykory i Nikity Kolesnikovsa. Unia "dowiozła" korzystny wynik do końca. Karę meczu w tym spotkaniu dostał za niesportowe zachowanie Oliver Paczkowski.



Remis 2-2 jest także w rywalizacji GKS Jastrzębie z TatrySki Podhale Nowy Targ. czwarte spotkanie wygrali jastrzębianie 4-2. Do zwycięstwa poprowadził ich Leszek Laszkiewicz, który strzelił dwa gole.



Piąte spotkania ćwierćfinałowe rozegrane zostaną w niedzielę w Nowym Targu i Krakowie.

TMH Polonia Bytom - GKS Tychy 3-7 (0-3, 0-2, 3-2)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 4-0 dla GKS. Awans: GKS Tychy.

Bramki: 0-1 Gleb Klimienko (3), 0-2 Filip Komorski (7), 0-3 Michael Cichy (17), 0-4 Gleb Klimienko (26), 0-5 Ilja Kaznadziej (35), 1-5 Lukas Novak (41), 2-5 Marcin Frączek (43), 3-5 Sebastian Kłaczyński (45), 3-6 Filip Komorski (48), 3-7 Bartosz Ciura (58).

Kary: Polonia - 14; GKS - 8 min. Widzów 500.





PGE Orlik Opole - Tauron KH GKS Katowice 0-5 (0-0, 0-4, 0-1)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 4-0 dla GKS. Awans: Tauron KH GKS Katowice.

Bramki: 0-1 Mikołaj Łopuski (32), 0-2 Jakub Grof (39), 0-3 Tomasz Malasiński (40), 0-4 Radosław Sawicki (40), 0-5 Andrej Themar (44).

Widzów 250.





Unia Oświęcim - Comarch Cracovia 3-2 (3-0, 0-2, 0-0)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 2-2.

Bramki: 1-0 Peter Tabacek (4), 2-0 Radim Haas (7), 3-0 Kamil Paszek (12), 3-1 Tomas Sykora (35), 3-2 Nikita Kolesnikovs (36).

Kary: Unia - 8, Cracovia - 29 minut, w tym kara meczu 20+5 dla Olivera Paczkowskiego za niesportowe zachowanie. Widzów: 1 700.

JKH GKS Jastrzębie - TatrySki Podhale Nowy Targ 4-2 (1-0, 3-2, 0-0)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 2-2. Piąty mecz w niedzielę w Nowym Targu.

Bramki: 1-0 Tobiasz Bigos (16), 1-1 Elvijs Biezajs (23), 1-2 Elvijs Biezajs (25), 2-2 Leszek Laszkiewicz (29), 3-2 Kamil Wróbel (33), 4-2 Leszek Laszkiewicz (39).

Kary: GKS - 4; Podhale - 14 min. w tym 10 Damian Tomasik za niesportowe zachowanie. Widzów 780.