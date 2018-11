PHL. Tauron KH GKS wygrał po raz 15. z rzędu, Comarch Cracovia lepsza od GKS-u Tychy

Hokeiści Tauronu KH GKS-u Katowice pokonali na wyjeździe TatrySki Podhale Nowy Targ 5-2 w 19. kolejce PHL i umocnili się na pozycji lidera. Bardzo ciekawie było w Krakowie, gdzie Comarch Cracovia po rzutach karnych pokonała mistrza Polski GKS Tychy 5-4.

Zdjęcie Hokeiści Tauronu KH GKS-u Katowice / Grzegorz Momot /PAP

Katowiczanie prowadzili już w Nowym Targu 3-0 po bramkach: Bartosza Fraszki w dziewiątej minucie, Eetu Heikkinena w 18. i Tomasza Malasińskiego w 37. "Szarotki" w ciągu kilku minut zniwelowały jednak straty, gdy do siatki trafili Krzysztof Zapała (49.) i Kacper Guzik (53.). Końcówka należała już do Tauronu KH GKS-u, który dołożył jeszcze dwa gole - Jesse Rohtla (53.) i Maciej Urbanowicz (60.). To było już 15. zwycięstwo z rzędu wicemistrzów Polski!



Reklama

Comarch Cracovia cztery razy goniła wynik w spotkaniu przy Siedleckiego. Mistrzowie Polski obejmowali prowadzenie po trafieniach: Michała Kotlorza (16. minuta), Jakuba Witeckiego (19.), Michaela Cichy'ego (29.) i Adama Bagińskiego (48., w przewadze), a "Pasy" odpowiedziały golami: Emila Szveca (19.), Sztepana Csamangi (20.), Łukasza Kamińskiego (33.) i Macieja Kruczka (60., w podwójnej przewadze).

Szczególnie obfitująca w bramki była końcówka pierwszej tercji. Trafienia Szveca i Witeckiego dzieliło tylko 13 sekund, natomiast gol Csamangi padł po kolejnej minucie i ośmiu sekundach.

Gdy Bagiński dołożeniem kija, po którym krążek wylądował pod poprzeczką, strzelił na 4-3, wydawało się, że mistrzowie Polski nie dadzą sobie już odebrać prowadzenia. Comarch Cracovia walczył jednak do końca. Goście też pomogli, ponieważ w na ławkę kar powędrowali Andrij Michnow i Radosław Galant. Gospodarze wykorzystali podwójną przewagę, ponadto wycofali bramkarza, a na 18 sekund przed syreną wyrównał Kruczek.

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Decydującego karnego wykorzystał Csamango.



TatrySki Podhale Nowy Targ - Tauron KH GKS Katowice 2-5 (0-2, 0-1, 2-2)

Bramki: 0-1 Bartosz Fraszko (9.), 0-2 Eetu Heikkinen (18.), 0-3 Tomasz Malasiński (37.), 1-3 Krzysztof Zapała (49.), 2-3 Kacper Guzik (53.), 2-4 Jesse Rohtla (53.), 2-5 Maciej Urbanowicz (60.).

Kary: Podhale - 22, GKS - 16 minut. Widzów 1500.

Comarch Cracovia - GKS Tychy 5-4 po karnych (2-2, 1-1, 1-1 - 0-0, karne 3-1)

Bramki: 0-1 Michał Kotlorz (16.), 1-1 Emil Svec (19.), 1-2 Jakub Witecki (19.), 2-2 Sztepan Csamango (20.), 2-3 Michael Cichy (29.), 3-3 Łukasz Kamiński (33.), 3-4 Adam Bagiński (48.), 4-4 Maciej Kruczek (60.). Decydujący karny: Sztepan Csamango.

Kary: Cracovia - 16 minut w tym Maciej Kruczek 10 minut za niesportowe zachowanie, GKS Tychy - 10 minut. Widzów: 840.

JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Bramki: 1-0 Artiom Dubinin (22.), 2-0 Jakub Kubesz (30.), 3-0 Dominik Paś (48.).

Kary: JKH - 4, Zagłębie - 8 minut. Widzów 600.



Unia Oświęcim - KH Energa Toruń 2-4 (1-2, 0-1, 1-1)

Bramki: 0-1 Marcin Wiśniewski (3.), 1-1 Juha Kiilholma (14.), 1-2 Daniił Oriechin (15.), 1-3 Dmytro Demjaniuk (33.), 1-4 Jarosław Dołęga (57.), 2-4 Peter Bezuska (57.).

Kary: Unia - 6, Energa - 6 minut. Widzów 1200.



PGE Orlik Opole - Automatyka Gdańsk 3-2 po dogrywce (1-0, 1-2, 0-0 - 1-0)

Bramki: 1-0 Aleksiej Trandin (15.), 1-1 Jegor Rożkow (30.), 2-1 Aleksiej Trandin (34.), 2-2 Petr Polodna (40.), 3-2 Aleksiej Trandin (64.).

Kary: Orlik - 4, Automatyka - 14 minut. Widzów 150.

Tabela PHL 2018/2019 1. Tauron KH GKS Katowice 22 59 115-33 2. GKS Tychy 20 42 91-50 3. JKH GKS Jastrzębie 18 35 48-34 4. TatrySki Podhale Nowy Targ 17 34 57-34 5. KH Energa Toruń 18 33 69-47 6. Comarch Cracovia 18 29 57-47 7. Zagłębie Sosnowiec 19 23 56-66 8. Automatyka Gdańsk 19 22 51-56 9. Unia Oświęcim 18 20 49-59 10. PGE Orlik Opole 19 17 51-88 11. Węglokoks Kraj Polonia Bytom 18 15 46-78 12. Kadra PZHL 16 4 28-126

Mecze w następnej kolejce:

16 listopada



Automatyka Gdańsk - Unia Oświęcim

GKS Tychy - TatrySki Podhale Nowy Targ

KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie

PGE Orlik Opole - Węglokoks Kraj Polonia Bytom



Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia