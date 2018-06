Siergiej Ogorodnikow zginął w wypadku

Rosyjski napastnik Siergiej Ogorodnikow, który w ubiegłym sezonie bronił barw TatrySki Podhala Nowy Targ, zginął w wypadku na skuterze wodnym. Miał zaledwie 32 lata.

Zdjęcie Siergiej Ogorodnikow /Fot. Michał Chwieduk /Newspix

Ogorodnikow sięgnął z "Szarotkami" po brązowy medal mistrzostw Polski.



Rosjanin większość swojej kariery spędził w ojczyźnie, gdzie występował w klubach na zapleczu KHL. Próbował również swoich sił za oceanem. Grał w ligach ECHL i AHL. Do hokejowej elity, czyli NHL, nie udało mu się dostać.



W sezonie 2017/2018 trafił do Podhala. W rudzie zasadniczej rozegrał 36 spotkań, w których strzelił 11 goli i zaliczył 30 asyst. W play off miał dziewięć trafień i 10 asyst.