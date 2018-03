Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 5-2 w 4. meczu finałowym MP

Szampany w Tychach pozostają zamrożone. Ekipa tamtejszego GKS-u nie zdołała wygrać dziś czwartego finału z rzędu, by cieszyć się ze zdobycia mistrzostwa Polski. W Katowicach lepszy był Tauron GKS, który wygrał 5-2. Piąte starcie w Wielki Czwartek, w Tychach.

Tauron GKS Katowice osiągnął plan minimum: nie przegra finałowej serii do zera. Bez względu na to czy dzisiejsze zwycięstwo było z gatunku tych na otarcie łez, czy katowiczanie zdołają jeszcze odwrócić rywalizację o tytuł, dla polskiego hokeja bardzo dobrze się stało, że miasto i potężny sponsor zainwestowali w mocny zespół.

Dotychczas spółki skarbu państwa omijały hokej szerokim łukiem, a inwestowały nawet w piłkę ręczną kobiet, czy koszykówkę. Zbudowanie mocnej drużyny naprędce, nawet jeśli dysponuje się dużymi jak na krajowe warunki środkami, nie jest łatwe, a Tomowi Coolenowi to się udało. Sam awans do finału mistrzostw Polski, kosztem obrońcy tytułu - Comarch Cracovii już był sukcesem. Katowiczanie kompletowali skład w sierpniu 2017 r., np. dopiero w ostatnim przedligowym sparingu dołączył do nich napastnik Andrej Themar, który po podaniu Patryka Wronki wypalił w długi róg i było 4-0.

Na pewno "Gieksie" zadania nie ułatwiał fakt, że trener Coolen wyjeżdżał na zgrupowania reprezentacji Polski, gdzie jest asystentem Teda Nolana, a dodatkowo rozbrat Coolena z drużyną GKS-y zwiększyła deportacja, wynikająca z niezałatwionego pozwolenia na pracę. Coolen ma jednak w Katowicach prawą rękę w osobie uznanej firmy polskiego hokeja - Piotra Sarnika.

Po trzech porażkach z rzędu katowiczanie nie załamali się. Czwarte starcie finałowe zaczęli ze wściekłością byka. Oddawali grad strzałów, zmieniali kierunek lotu krążka, by znaleźć receptę na Johna Murraya, który w pierwszych dwóch starciach o złoto nie puścił ani jednego gola. Najpierw Marek Strzyżowski, który wykazał hart ducha, bo we wczorajszym finale ucierpiał jego bark, a jednak zdołał dziś zagrać, wygrał wznowienie w tercji gości, a Dawid Majoch "petardą" w długi róg wprawił w ekstazę halę małego "Spodka". Później aktywny Tomasz Malasiński zmienił tor lotu krążka po uderzeniu Martina Czakajika i było 2-0. Duszan Deveczka "kropnął" przy słupku, a Themar, po rozegranym zamku przez Patryka Wronkę strzelał niemal do pustej bramki i katowiczanie prowadzili 4-0, choć ledwie minęła połowa meczu.



Tyszanie nie złożyli broni. Nie pozwolił na charakter ani zespołu, ani trenera Andrieja Gusowa. Podkręcili tempo, zaczęli coraz częściej oblegać świątynię Shane’a Owena. W końcu Jarosław Rzeszutko zwiódł obrońcę, położył bramkarza, by spokojnie wpakować "gumę" do siatki. Stało się to kilkadziesiąt sekund po tym, jak stojący obok nas Sebastian Królicki z Hokej.net sprawdził, że tyszanie od lutego 2017 r. nie przegrali do zera.

Później goście wykorzystali drugą przewagę, jaka im się nadarzyła w III tercji. Artiom Mentiuk wyłożył krążek Rzeszutce, a ten z forhendu wpakował go do pustej bramki i było 4-2 na 10 minut przed końcem.

Następnego okresu ataków w pięciu na czterech tyszanie nie wykorzystali, a na dodatek Mateusz Bepierszcz złapał karę, co po zaledwie 19 sekundach się na nich zemściło: Duszan Deveczka huknął z koła wznowień na 5-2 i ostatecznie rozstrzygnął spotkanie.



Miasto Katowice może sobie jedynie pluć w brodę, że budując mocną ekipę, na play-offy nie przygotowało lodowiska w dużej hali "Spodka". Wówczas ciekawe, emocjonujące spotkania mogłoby śledzić na żywo osiem tys. widzów, a nie 1,5 tys. jak w "Satelicie". Właścicielom klubów nie pomaga w takich decyzjach PZHL, gdyż terminy finałów nie są ustalone na sztywno z dużym wyprzedzeniem, tylko uzależniono je od dat zakończenia rywalizacji w półfinałach.



Z Katowic Michał Białoński

Przebieg meczu:

3. minuta - gol dla Tauronu KH GKS! 1-0 Dawid Majoch. Marek Strzyżowski wygrał wznowienie, Majoch uciekł pilnującemu go zawodnikowi i potężnym strzałem "z klepy" trafił w okienko bramki Johna Murraya

4. minuta - katowiczanie atakują, dobre okazje Fraszki i Strzyżowskiego

9. minuta - gol dla Tauronu KH GKS! 2-0 Tomasz Malasiński. Gospodarze wywalczyli krążek w tercji rywali, Jakub Wanacki strzelił z niebieskiej, spod bandy, a lot krążka zmienił "Malaś" i zaskoczył Murraya

12. minuta - kara dwóch minut dla Malasińskiego za zahaczanie

14. minuta - katowiczanie obronili się grając w osłabieniu. Najgroźniejszy strzał oddał Gleb Klimienko, ale Shane Owen obronił

19. minuta - kapitalne prostopadłe podanie Martina Czakajika do Malasińskiego, ale napastnik gospodarzy nie oddał strzału w zamieszaniu podbramkowym. Interweniujący bramkarz GKS-u Tychy złamał kij...

23. minuta - kara dla Gleba Klimienki za spowodowanie upadku przeciwnika



25. minuta - tyszanie obronili się w osłabieniu, choć gospodarze byli bardzo blisko podwyższenia prowadzenia

26. minuta - gol dla Tauronu KH GKS! 3-0 Duszan Deveczka. Jesse Rohtla wygrał walkę na buliku, a Deveczka mocno strzelił i pokonał Murraya.

27. minuta - kary dwóch minut dla Strzyżowskiego i Szczechury za nadmierną ostrość w grze

29. minuta - oba zespoły w komplecie



30. minuta - kara dwóch minut dla Joonasa Huovinena

32. minuta - gol dla Tauronu KH GKS! 4-0 Andriej Thema. Świetnie rozegrany krążek w zamku, Themar dostał kapitalne podanie i błyskawicznym strzałem pokonał bramkarza



35. minuta - kara dwóch minut dla Strzyżowskiego za spowodowanie upadku przeciwnika

37. minuta - katowiczanie obronili się w osłabieniu

39. minuta - gol dla GKS Tychy! 4-1 Jarosław Rzeszutko. Bramkarz gospodarzy wyjechał z bramki, a tyski napastnik ominął go i trafił do pustej siatki

40. minuta - kara dwóch minut dla Strzyżowskiego za zahaczanie



42. minuta - katowiczanie grają w komplecie

44. minuta - kara dwóch minut dla Michaela Cichego za zahaczanie



46. minuta - zakończyła się kara Cichego

49. minuta - kara dwóch minut dla Duszana Deveczki za zahaczanie

50. minuta gol dla GKS Tychy! 4-2 Jarosław Rzeszutko. Tyszanie popisowo rozegrali zamek i Rzeszutko z bliska wepchnął krążek do odsłoniętej bramki



52. minuta - kara dwóch minut dla Strzyżowskiego za atak kijem trzymanym oburącz



54. minuta - katowiczanie obronili się w osłabieniu



57. minuta - kara dwóch minuty dla Bepierszcza za atak kijem trzymanym oburącz



57. minuta - gol dla Tauronu KH GKS! 5-2 Duszan Deveczka. Katowiczanie wykorzystali grę w przewadze



Czwarty mecz finałowy:

Tauron KH GKS Katowice - GKS Tychy 5-2 (2-0, 2-1, 1-1)

Bramki: 1-0 Dawid Majoch (2.23; Marek Strzyżowski), 2-0 Tomasz Malasiński (8.44; Jakub Wanacki), 3-0 Duszan Deveczka (25.10; Jesse Rohtla), 4-0 Andriej Themar (31.25 w przewadze; Patryk Wronka, Jakub Grof), 4-1 Jarosław Rzeszutko (38.13; Miroslav Jachym), 4-2 Jarosław Rzeszutko (49.37 w przewadze; Joonas Huovinen, Artjom Mianciuk), 5-2 Duszan Deveczka (56.49 w przewadze; Jesse Rohtla - Martin Vozdecky)



Stan rywalizacji: 1-3 (do czterech zwycięstw)

Tauron KH GKS Katowice: Shane Owen (Kamil Kosowski) - Jakub Wanacki, Martin Czakajik; Marek Strzyżowski, Jesse Rohtla, Mikołaj Łopuski - Duszan Deveczka, Lukasz Martinka; Tomasz Malasiński, Patryk Wronka, Bartosz Fraszko - Oskar Krawczyk, Jakub Grof; Martin Vozdecky, Patryk Krężołek, Andriej Themar - Dawid Majoch, Tomasz Skokan; Denis Dalidowicz, Maciej Rybak, Michał Rybak.

GKS Tychy: John Murray (Kamil Lewartowski) - Bartłomiej Pociecha, Bartosz Ciura; Radosław Galant, Artjom Mianciuk, Jakub Witecki - Mateusz Bryk, Kamil Górny; Mateusz Gościński, Jarosław Rzeszutko, Patryk Kogut - Michał Kotlorz, Mateusz Bepierszcz; Joonas Huovinen, Michael Cichy, Alex Szczechura - Michael Kolarz, Miroslav Jachym, Gleb Klimenko, Filip Komorski, Bartłomiej Jeziorski.