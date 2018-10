Memoriał Marka Petrusewicza z silną obsadą

Pływacy z Czech, Litwy, a także reprezentanci Polski wezmą udział w pływackim 29. memoriale Marka Petrusewicz we Wrocławiu. - To będzie najsilniejsza obsada w historii. Za rok chcemy, aby było jeszcze ciekawiej - powiedział organizator zawodów Grzegorz Widanka.

To będzie już 29. memoriał Petrusewicza, ale po raz pierwszy wystartują w nim seniorzy, bo do tej pory była to impreza głównie dla najmłodszych pływaków.

- Wcześniej zawody organizowaliśmy na basenie AWF, które nie były wystarczające do goszczenia seniorów. Teraz Wrocław ma nareszcie duży basen, z dużym zapleczem i możemy rozszerzyć formułę imprezy. To będzie najsilniej obsadzony memoriał Patrusewicza w historii - powiedział Widanka.

We Wrocławiu wystartują m.in. Alicja Tchórz, Kacper Majchrzak i Litwin Danas Rapsys. Impreza ma charakter integracyjny i wezmą w niej udział również pływacy niepełnosprawni z Oliwią Jabłońską na czele.

- Na razie informacje o zmianie formuły naszego memoriału rozsyłaliśmy przez znajomych, którzy mówili o tym swoim znajomym i tak dalej. Za rok chcemy, aby impreza była oficjalnie wpisana do kalendarza europejskiej federacji. To pozwoli nam na zaproszenie jeszcze większej liczby i jeszcze silniejszych pływaków z całej Europy - przyznał Widanka.

Zawody rozpoczną się w piątek i potrwają dwa dni.

Urodzony w Wilnie Petrusewicz był pierwszym polskim rekordzistą świata w pływaniu na sto metrów stylem klasycznym. Ustanowił go 18 października 1953 roku (1.10,9). Rok później poprawił swój wynik o 0,1 sekundy. Był też pierwszym Polakiem, który sięgnął po medal mistrzostw Europy. W Turynie w 1954 roku zdobył srebro na 200 metrów stylem klasycznym.

Pierwsze upamiętniające pływaka zawody, które wówczas zwane były Pucharem Marka Petrusewicza, odbyły się we Wrocławiu w roku 1990.