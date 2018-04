Mistrzostwa Polski "Sprawni Razem" w Łomiankach

W dniach 28-29 kwietnia po raz 22. odbędą się mistrzostwa Polski w pływaniu Związku Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni Razem". Weźmie w nich udział ok. 70 zawodników, w tym wszyscy aktualni reprezentanci Polski.

Zdjęcie fot. Stowarzyszenie "Sprawni Razem" /

Program zawodów przewiduje konkurencje dla kobiet i mężczyzn z podziałem na trzy kategorie wiekowe oraz, po raz pierwszy, oddzielną rywalizację dla osób z zespołem Downa. Zawody rozpoczną się w sobotę o godz. 11.30 uroczystym otwarciem, po którym nastąpią eliminacje. Starty finałowe zaplanowano na niedzielę, 29 kwietnia od godz. 9.45. Zawody są prowadzone zgodnie z przepisami Światowej Federacji Pływackiej (FINA) i Polskiego Związku Pływackiego (PZP).

- Nadchodzące mistrzostwa to doskonała okazja do promocji sportu wśród młodzieży niepełnosprawnej - mówi organizator, trener kadry pływackiej Łukasz Głasek, Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Społeczno Sportowego "Sprawni Razem". - Podczas nich wyłonieni zostaną najlepsi pływacy, którzy zdobędą powołanie do kadry narodowej i będą później reprezentować Polskę w imprezach międzynarodowych, takich, jak Mistrzostwa Europy INAS w Paryżu. Docelowo skład kadry utworzą cztery zawodniczki i czterech zawodników reprezentujących najwyższy poziom w kraju - dodaje Głasek.

Udział w zawodach potwierdzili wszyscy aktualni reprezentanci Polski, dla których start w mistrzostwach Polski jest bardzo ważnym elementem przygotowań do głównej imprezy w tym sezonie - mistrzostw Europy w Paryżu. Są to:

- Angelika Koniecko - brązowa medalistka na 200m stylem grzbietowym Mistrzostw Świata INAS w Meksyku 2017,

- Gabriela Michałowska - trzykrotna złota medalistka młodzieżowych MŚ INAS w Meksyku 2017 na dystansach 100 m i 200 m s. dowolnym i 100 m s. grzbietowym,

- Mateusz Bujek - mistrz Polski na 50 m s. dowolnym oraz 50 m s. motylowym,

- Jakub Kowalczyk - mistrz Polski na 100 m s. grzbietowym,

- Kacper Władkowski - srebrny medalista mistrzostw Polski na 100 m,

- Wojciech Kolebki - złoty medalista s. grzbietowym i dowolnym w najmłodszej kategorii wiekowej.

Organizatorem Mistrzostw Polski w pływaniu jest Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni Razem", który wspiera młodych sportowców niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc dla nich regularne zajęcia i treningi. Zawodnicy organizacji należą do światowej czołówki, zdobywając medale na międzynarodowych imprezach, w tym na Igrzyskach Paraolimpijskich. Otrzymują stypendia od Ministerstwa Sportu i Turystyki, na takich samych zasadach, jak sportowcy pełnosprawni. Pływanie to jedna z najprężniej rozwijających się sekcji w związku "Sprawni Razem". Podczas mistrzostw wyłonieni zostaną reprezentanci na zawody międzynarodowe w 2018 roku oraz nowi pływacy do szkolenia centralnego.

Głównym celem imprezy jest rozwijanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych oraz upowszechnienie pływania, jako jednej z form rekreacji.

Mistrzostwa Polski w Pływaniu "Sprawni Razem" odbędą się na pływalni Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach przy ul. Stanisława Staszica 2.