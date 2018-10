Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. Jakub Kraska z drugim medalem

Pływak Jakub Kraska wywalczył srebrny medal na dystansie 100 m stylem dowolnym w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires. To jego drugi krążek w tej imprezie - dwa dni wcześniej wraz z kolegami zdobył brąz w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym.

W piątkowej konkurencji Kraska zanotował czas 49,26 s. Triumfował Rosjanin Andrej Minakow - 49,23.

We wspomnianej biało-czerwonej sztafecie wystąpili poza nim także Jakub Majerski, Bartłomiej Koziełko i Jan Kałusowski. Ten ostatni stanął na podium w Buenos Aires również indywidualnie - w środę był trzeci na 200 m stylem klasycznym.

Poza trzema krążkami wywalczonymi przez pływaków wiadomo już, że co najmniej srebro zdobędzie Iga Świątek, która dotarła do finału debla. Warszawianka niedawno zmagała się z zatruciem pokarmowych, które znacząco utrudniło jej występ w singlu, a z powodu którego wycofała się z miksta. Jak zapewnił rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego Henryk Urbaś, zawodniczka czuje się coraz lepiej i powinna bez przeszkód przystąpić do sobotniego finału gry podwójnej.

W 3. Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, które potrwają do 18 października, występuje 69 reprezentantów Polski.