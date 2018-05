MP w pływaniu. Juraszek, Świtkowski i Kawęcki z tytułami i minimami na ME

Paweł Juraszek, Jan Świtkowski i Radosław Kawęcki wywalczyli złote medale pływackich mistrzostw Polski na basenie 50-metrowym, które w czwartek rozpoczęły się w Łodzi. Oprócz tytułów uzyskali również kwalifikacje do sierpniowych mistrzostw Europy w Glasgow.

Ozdobą pierwszego dnia zmagań najlepszych polskich pływaków był wyścig na 50 m st. dowolnym mężczyzn, w którym w porannej sesji własny rekord kraju wynikiem 21,45 poprawił Juraszek. W walce o medale 24-letni zawodnik Dziewiątki Dzierżoniów popłynął wolniej (21,73), ale nie dał się wyprzedzić m.in. Konradowi Czerniakowi (AZS UMCS Lublin) i Pawłowi Sendykowi (MKP Szczecin).

Juraszek wypełnił minimum na ME w Glasgow (3-9 sierpnia). "To było moim celem i teraz ze spokojną głową będę mógł popłynąć na 100 m. Czas jest dobry, bo nie szykowałem się pod mistrzostwa Polski, ale cały mój cykl treningowy przygotowany jest na Glasgow. Przed startem w Łodzi napisałem sobie na kartce wynik 21,22. W eliminacjach było 21,45, więc aż tak wiele nie brakowało. W finale byłem już za bardzo rozproszony" - tłumaczył rekordzista Polski.

W czwartek prawo startu w Szkocji uzyskali też zwycięzca rywalizacji na 200 m st. motylkowym Jan Świtkowski (AZS UMCS Lublin) oraz Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa), który triumfował na 200 m st. grzbietowym oraz drugi na tym dystansie Jakub Skierka (TP Zielona Góra).

Niespodzianek nie brakowało w rywalizacji kobiet, choć żadnej z nich nie udało się uzyskać kwalifikacji na seniorskie mistrzostwa Starego Kontynentu. Na 200 m st. motylkowym triumfowała 15-letnia Daria Zielińska (Polonia Warszawa), a na tym samym dystansie grzbietem dotychczasową mistrzynię Klaudię Naziębło (Juvenia Wrocław) zdetronizowały Agata Naskręt (Astoria Bydgoszcz) i Weronika Górecka (AZS AWF Warszawa), które ex aequo zajęły pierwsze miejsce.

Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w łódzkiej Zatoce Sportu potrwają do niedzieli. Staruje w nich ponad 800 zawodników i zawodniczek ze 143 klubów. Pływacy rywalizują o medale oraz kwalifikacje na seniorskie ME, a także ME juniorów w Helsinkach (3-8 lipca) oraz Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires (1-6 października).

Medaliści pierwszego dnia MP:

mężczyźni

50 m st. dowolnym

1. Paweł Juraszek (Dziewiątka Dzierżoniów) 21,73 - minimum ME

2. Konrad Czerniak (AZS UMCS Lublin) 22,27

3. Paweł Sendyk (MKP Szczecin) 22,34

200 m st. motylkowym

1. Jan Świtkowski (AZS UMCS Lublin) 1.56,28 - minimum ME

2. Damian Chrzanowski (Śląsk Wrocław) 1.58,86

3. Marcin Opalski (Mokotowski UKP) 2.01,58

200 m st. grzbietowym

1. Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa) 1.57,23 - minimum ME

2. Jakub Skierka (TP Zielona Góra) 1.57,74 - minimum ME

3. Jakub Balcerak (Trójka Łódź) 2.03,18

1500 m st. dowolnym

1. Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko) 15.13,87

2. Krzysztof Pielowski (AZS UWM Olsztyn) 15.18,46

3. Antoni Kałużyński (Mokotowski UKP) 15.25,75

4x200 m st. dowolnym

1. UKS G-8 Bielany Warszawa 7.25,27

(Kacper Stokowski, Kacper Piotrowski, Cezary Butkiewicz, Bartosz Piszczorowicz)

2. Śląsk Wrocław 7.27,25

(Jakub Kiszczak, Damian Chrzanowski, Szymon Jaworski, Jan Hołub)

3. AZS AWF Katowice 7.37,70

(Dariusz Puk, Kacper Klich, Sławomir Smeja, Michał Poprawa)

kobiety

50 m st. dowolny

1. Anna Dowgiert (Warta Poznań) 25,46

2. Kornelia Fiedkiewicz (Juvenia Wrocław) 25,65

3. Alicja Tchórz (Juvenia Wrocław) 25,67

200 m st. motylkowym

1. Daria Zielińska (Polonia Warszawa) 2.14,64

2. Julia Adamczyk (AZS UMCS Lublin) 2.16,51

3. Tatiana Dąbrowska (UKS 190 Łódź) 2.17,33

200 m st. grzbietowym

1. Agata Naskręt (Astoria Bydgoszcz) 2.13,35

. Weronika Górecka (AZS AWF Warszawa) 2.13,35

3. Klaudia Naziębło (Juvenia Wrocław) 2.13,72

800 m st. dowolnym

1. Paulina Piechota (UKS 190 Łódź) 8.41,95

2. Justyna Burska (AZS UMW Olsztyn) 8.49,04

3. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 8.49,30

4x200 m st. dowolnym

1. AZS UMCS Lublin 8.20,65

(Daniela Georges, Wiktoria Samuła, Kamila Andrzejewska, Julia Adamczyk)

2. UKS 190 Łódź 8.28,87

(Klaudia Skibiak, Karolina Piechota, Paulina Piechota, Aleksandra Knop)

3. AZS AWF Katowice 8.29,75

(Dominika Kossakowska, Dominika Kosińska, Wiktoria Musioł, Paula Żukowska)