Rekord Polski Pawła Juraszka na 50 m stylem dowolnym

Paweł Juraszek (Dziewiątka Dzierżoniów) wynikiem 21,45 poprawił w czwartek własny rekord kraju na 50 m stylem dowolnym. Rezultat ten ustanowił pierwszego dnia pływackich mistrzostw Polski na basenie 50-metrowym w Łodzi.

Zdjęcie Paweł Juraszek /Newspix

24-letni pływak bardzo dobrą formę zaprezentował podczas porannej sesji eliminacyjnej. Swój rekord z ubiegłorocznych mistrzostw świata w Budapeszcie poprawił o 0,02 s.

Juraszek razem ze startującym na tym samym dystansie Konradem Czerniakiem (AZS UMCS Lublin) uzyskali minima na mistrzostwa Europy w Glasgow (3-9 sierpnia).

Pierwsze finały zaplanowano w czwartek od godz. 17.

Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w łódzkiej Zatoce Sportu potrwają do niedzieli. Pływacy rywalizują o medale oraz kwalifikacje na seniorskie ME w Glasgow, ME juniorów w Helsinkach (3-8 lipca), a także Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires (1-6 października).