Tokio 2020: Nie ma chętnych na objęcie kadry pływaków

Polski Związek Pływacki ma problem ze znalezieniem szkoleniowca, który obejmie funkcję koordynatora kadry narodowej przed igrzyskami Tokio 2020. Do rozpisanego konkursu nikt nie przystąpił - poinformowano w środę. Wyznaczono nowy termin upływający 20 listopada.

Ogłoszenie konkursowe na stronie internetowej PZP pojawiło się 1 października. Na oferty czekano do 31 października, ale żadna nie wpłynęła. Wśród wymogów znajduje się m.in. przedstawienie koncepcji przygotowań do igrzysk Tokio 2020.



"Wyrażam zdziwienie, że nie wpłynęła żadna oferta, dlatego wnioskowałem o wydłużenie terminu. Jeśli ponownie nikt się nie zgłosi, to w porozumieniu z zarządem, brutalnie mówiąc, będę chodził i namawiał. Do igrzysk w Tokio jest coraz mniej czasu i chciałbym, żeby od 1 stycznia ktoś rozpoczął pracę" - powiedział PAP prezes PZP Paweł Słomiński.



Polskie pływanie nie ma ostatnio dobrej serii. Od igrzysk w Atenach w 2004 roku, kiedy Otylia Jędrzejczak zdobyła jeden złoty i dwa srebrne medale, nikomu nie udało się stanąć na podium olimpijskich zmagań. Natomiast tegoroczne mistrzostwa Europy w Budapeszcie były pierwszymi od 2000 roku, na których biało-czerwoni nie wywalczyli złotego medalu.