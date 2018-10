Wielki sukces pływackiego spotkania z mistrzynią Otylią Jędrzejczak

Ponad trzystu młodych adeptów pływania trenowało w niedzielę z Otylią Jędrzejczak i jej sztabem w ramach Otylia Swim Tour, który odbył się w Łodzi. W najbliższą sobotę akcja realizowana przez Fundację Otylii Jędrzejczak zawita do Krakowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze kolarskie Wattsy! Eurosport

– To był zdecydowanie największy Otylia Swim Tour, bo obiekt pozwolił nam na sprawne przeprowadzenie tak dużego projektu. Cieszę się, że miasto Łódź po raz kolejny chętnie zaangażowało się w Otylia Swim Tour. Przyjemnie było patrzeć na ponad trzysta uśmiechniętych dzieci – mówiła Otylia Jędrzejczak, pomysłodawczyni akcji.

Reklama

Zajęcia z dziećmi prowadziło blisko trzydziestu trenerów pływania i przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeutów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak. Wyzwanie organizacyjne było olbrzymie, bo na pływalni Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” dzieci ćwiczyły na 25 torach!

– Zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na elementy techniczne. Chcemy zmusić dzieci do myślenia nad elementami technicznymi. Ta technika ma później kolosalne znaczenie przy startach – mówi Szymon Kujat, jeden z trenerów ze sztabu Otylii Jędrzejczak.

Wiedza trafiła nie tylko do dzieci, ale także do ich rodziców, bo częścią Otylia Swim Tour są też zajęcia dla nich. Z rodzicami spotkali się dietetyk i psycholog sportowy.

– Rozmawialiśmy o tym, jak wydobyć z dziecka to, co w nim najlepsze. Jak motywować dziecko, a tak naprawdę jak motywować siebie, by umieć motywować swoje dziecko – mówiła psycholog Beata Mieńkowska.

Dzieci uczestniczące w Otylia Swim Tour były zachwycone. – W pływaniu najfajniejsze jest to, że można ciągle kontynuować to samo, a z czasem właśnie to staje się pasją. Bardzo chciałabym być pływaczką i być kiedyś na tym samym miejscu, co Otylia Jędrzejczak – mówiła jedenastoletnia Oliwia.

Inny z uczestników, Artur, podkreślał rolę Otylii Jędrzejczak. – Jest dla mnie taką postacią, która motywuje mnie do pracy, zresztą zawsze była moją idolką. Czuję od niej pomoc i wsparcie – mówił.

– Bardzo dziękuję moim trenerom, że godzą się, by uczestniczyć w tym projekcie, ale także partnerom, dzięki którym dzieci są świetnie doposażone przez fundację. Przekazujemy im pakiety, w których są m.in. woda Jurajska, książeczka wydana przez naszą fundację, czy kabanosy Henryka Kani, które szybko znikają. Cieszę się, że ta łączona wiedza, czyli sport i zdrowy tryb życia, jest w tym projekcie doskonale realizowana – dodała mistrzyni olimpijska z Aten.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku Otylia Swim Tour odbędzie się jeszcze w Krakowie (27 października) i Toruniu (17 listopada).