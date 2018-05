1278 meczów i wystarczy - rekordzista świata Paul Bastock kończy karierę

- Czy będę grać do "pięćdziesiątki"? Nie, to już nie dla mnie. Muszę się teraz skupić na mojej grze w golfa, bo mam spore braki - żartował Paul Bastock w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z eurosport.interia.pl. W sobotę niezwykle doświadczony bramkarz ogłosił zakończenie kariery.

Bastock poinformował o swojej decyzji na Twitterze. 47-letni bramkarz może na koniec zostać mistrzem United Counties League Premier Division. Stanie się tak, jeśli jego Wisbech Town pokona u siebie Deventry Town. Dla Bastocka będzie to… 1278 mecz w karierze!

O bramkarzu zrobiło się głośno, gdy pobił on rekord liczby występów, który należał do Petera Shiltona. Bastock jest legendą Boston United. Podczas dwóch pobytów tym klubie rozegrał w barwach "The Pilgrims” 549 spotkań ligowych. Profesjonalną karierę rozpoczął w 1988 roku w barwach Cambridge United. Rok wcześniej zdobył młodzieżowy Puchar Anglii, stojąc między słupkami bramki Coventry City w starciu z Southamptonem. W ekipie „Świętych” brylowali wtedy młodzi Matthew Le Tissier i Alan Shearer.

Przez 30 lat Bastock grał w drużynach z takimi piłkarzami jak m.in. Paul Gascoigne i Neil Redfearn (obaj Boston United) czy Dion Dublin (Cambridge City).

Obecnie 47-latek jest również jednym z trenerów w szkółce bramkarskiej Peak Elite.

Zdjęcie Paul Bastock / Getty Images

MaK