Abel Hernandez trafi do Newcastle United?

Menedżer Rafa Benitez rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Według „Daily Mail” do prowadzonego przez Hiszpana Newcastle United miałby po tym sezonie dołączyć kolega klubowy Kamila Grosickiego z Hull City Abel Hernandez.

27-letni reprezentant Urugwaju w zespole „Tygrysów” występuje od 2014 roku. Trafił on wtedy z Palermo za rekordowe 10 milionów funtów. Pierwszy jego sezon na boiskach Premier League okazał się niewypałem - Hernandez w 26 meczach strzelił tylko cztery gole, a Hull City spadło z ligi. Urugwajczykowi należy oddać to, że walnie przyczynił się sezon później do powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej, zdobywając 20 bramek.

Obecny sezon, po kolejnym spadku, dla Hernandeza stał pod znakiem kontuzji. Długo wracał do pełnej sprawności po urazie ścięgna Achillesa, ale w 10 rozegranych do tej pory meczach zdołał strzelić osiem goli. Skuteczność zwróciła uwagę Beniteza, który, według informacji „Daily Mail”, zapisał nazwisko Urugwajczyka na swojej liście życzeń.

Kontrakt Hernandeza z „Tygyrsami” wygasa po tym sezonie, więc będzie on wkrótce dostępny za darmo. Wydaje się, że nie tylko Newcastle United będzie zainteresowane pozyskaniem doświadczonego napastnika.