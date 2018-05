Abramowicz ucieknie z Londynu do Tel Awiwu?

Właściciel Chelsea nadal nie może wrócić do Wielkiej Brytanii. W kwietniu skończyła mu się wiza umożliwiająca przebywanie na jej terytorium. Teraz pojawiła się informacja, że Roman Abramowicz zamieszka w Tel Awiwie. Izraelskie media sugerują, że Rosjanin buduje wielką rezydencję.

Sytuacja Abramowicza jest skomplikowana. Człowiek, który 15 lat temu kupił Chelsea, ma duże problemy. Kontakty między jego ojczyzną, a Wielką Brytanią uległy znacznemu pogorszeniu po zamachu na podwójnego agenta wywiadu Siergieja Skripala i jego córkę.

Anglicy oskarżyli Rosjan o atak na ich terenie.

Miliarderowi nie przedłużono wizy i nic nie wskazuje na to, aby to się miało zmienić. Dziennika Hayom podaje, że Abramowicz chce zamieszkać w Tel Awiwie i wkrótce ma przybyć do miasta.

Na razie nikt nie chce potwierdzić tych wiadomości. Także tych o możliwym przyjęciu izraelskiego obywatelstwa.

- Nie mamy żadnych informacji na ten temat. Nie monitorujemy wyjątkowo takich spraw – powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

Ostatnio Abramowicz przebywał głównie w Moskwie.

W 2015 roku Rosjanin miał kupić hotel w Izraelu za ponad 20 milionów euro. To była jego pierwsza inwestycja w tym kraju. Ojciec bogacza był litewskim żydem, który został zesłany na Syberię.

Krzysztof Srogosz

