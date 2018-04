AFC Bournemouth - Manchester United 0-2 w 34. kolejce Premier League

Za Jose Mourinho kolejny z meczów, jakie uwielbia najbardziej. Jego piłkarze wygrali łatwo i bez większego przemęczania się, tradycyjnie nie prezentując przy tym efektownego futbolu. Manchester United cieszył się z wyjazdowego zwycięstwa 2-0 nad Bournemouth w 34. kolejce Premier League.

Zdjęcie AFC Bournemouth - Manchester United 0-2 /Getty Images

O ile na własnym podwórku nader pragmatyczny futbol prezentowany przez podopiecznych "The Special One" przynosi efekty, o tyle w Europie został brutalnie obnażony przez Sevillę, która ograła "Czerwone Diabły" już w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po tamtym niepowodzeniu Mourinho miał się ze swoimi zawodnikami skupić na walce o dwa cele krajowe. Utrzymanie pozycji wicelidera Premier League i awans do finału Pucharu Anglii (w sobotę powalczą oni o to w półfinale z Tottenhamem). I pierwszy z celów jest po środzie coraz bliższy realizacji.

Reklama

Manchester grał tak, jak gra zawsze. Nudno, bez zbytniego forsowania tempa, spokojnie czekając na swoje szanse. A że piłkarze Bournemouth nie potrafili znaleźć sposobu na ten pomysł na futbol, to musiało się to skończyć zafrasowanymi minami kibiców na Vitality Stadium. Pierwszy uśmiech z twarzy miejscowym fanom zdjął po nie 30 sekundach gry Chris Smalling, gdy na piątym metrze wykorzystał podanie Jessego Lingarda.

Gwóźdź do trumny gospodarzy wbił już w drugiej połowie Romelu Lukaku. Ten z kolei skorzystał ze znakomitego, wręcz telepatycznego zrozumienia z Paulem Pogbą. Belg świetnie wyszedł do znakomitej prostopadłej piłki kolegi i strzelił gola delikatną podcinką lewą stopą.

Znów nudny futbol Mourinho okazał się też futbolem skutecznym, który umocnił jego drużynę na pozycji wicelidera tabeli i zwiększył przewagę nad trzecim Liverpoolem do czterech punktów.

Artur Boruc tradycyjnie nie podniósł się z ławki rezerwowych i tylko obserwował, jak Asmir Begović puszczał dwie bramki, które zapewniły gościom z Old Trafford pełną pulę.



Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy