Agent Contego zdradził przypadkiem plany Arsenalu

Reprezentujący interesy Antonio Contego agent piłkarski przyznał, że Arsenal zdecydował już, kto zostanie następcą Arsene'a Wengera. Zdaniem Federico Pastorello "Kanonierzy" postawili na obecnego szkoleniowca Napoli Maurizio Sarriego.

Zdjęcie Maurizio Sarri /Getty Images

W ostatnich dniach pojawia się wiele informacji na temat nowego szkoleniowca Chelsea. Wszystko z powodu kryzysu, w jakim znalazł się zespół prowadzony przez Antonio Contego. Jak się okazuje, w opinii agenta reprezentującego interesy Włocha pracującego z ekipą "The Blues", nowym menedżerem Arsenalu może zostać Maurizio Sarri, trener opiekujący się dwójką reprezentantów Polski Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim.

Sarri w tym tygodniu tłumaczył się z plotek łączących go z drużyną ze Stamford Bridge. Jak podają media na Półwyspie Iberyjskim 59-letni szkoleniowiec ma w kontrakcie wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 7 mln euro, co czyni go dostępnym dla największych klubów Starego Kontynentu. Agent reprezentujący interesy Contego Federico Pastorello chyba się wygadał, mówiąc, że bardziej prawdopodobne jest, że nowym klubem Sarriego będzie Arsenal.

- Sarri? "Kanonierzy" rozmawiają głównie o nim. Mniej mówi się o Massimiliano Allegrim, ale trudno znaleźć lepszego trenera dla Juventusu niż on. Jednak z doświadczenia wiem, że najpoważniejsze negocjacje odbywają się w kompletnej ciszy, media milczą o takich informacjach - stwierdził Pastorello.

Aktualny kontrakt Arsene'a Wengera z klubem z Emirates Stadium ważny jest jeszcze przez 18 miesięcy, ale rozczarowujące występy zespołu w Premier League po raz kolejny nasilają informacje o jego następcy. Arsenal zajmuje dopiero 6. miejsce w tabeli ligi angielskiej, a do tego pożegnał się już z rozgrywkami Pucharu Anglii.