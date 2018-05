Allardyce: Rooney chce odejść? Droga wolna

Wayne Rooney odejdzie z Evertonu na rok przed wygaśnięciem kontraktu? Menedżer "The Toffees" nie ma żadnych informacji na temat transferu 32-letniego napastnika do DC United, ale nie zamierza mu robić żadnych przeszkód.

Według BBC wszystko zostało już klepnięte: Wayne Rooney od przyszłego sezonu przejdzie do klubu z amerykańskiej MLS, a Everton zarobi na jego sprzedaży 12,5 mln funtów. Menedżer Evertonu Sam Allardyce nic na ten temat jednak nie wie.

- Nie mieszam się w kwestię transferów. Wiem tylko, że jest jakieś zainteresowanie ze strony DC United. Ale czy tak jest, na ile możliwy jest transfer i jakie jest zdanie Wayne'a - tego nie wiem - podkreślił Allardyce.

Po powrocie do Evertonu Wayne Rooney pozostaje najskuteczniejszym piłkarzem drużyny z Goodison Park, choć w tym roku kalendarzowym nie strzelił gola.

- Wayne to wyjątkowy piłkarz, ale jeśli jakiś piłkarz chce odejść, to niech odchodzi. Nie chcę nagłówków, że Allardyce zgodził się na odejście Rooneya. Jeśli jakikolwiek piłkarz chce odejść, to niech odchodzi. Nie chcę się w to mieszać - powiedział Allardyce, który wychodzi z założenia, że z niewolnika nie ma pracownika.

Przy okazji Sam Allardyce przypomniał, że jeśli trwają jakieś negocjacje na linii Everton - DC United, to odbywają się one poza nim. - Przez ostatnie lata wiele się w tej kwestii zmieniło. Kiedyś menedżerowie uczestniczyli we wszystkich negocjacjach, ale nie biorą już w tym udziału - zaznaczył "Big Sam".

