Alvaro Morata powróci do Juventusu?

Niespodziewane informacje podał dziennik "Tuttosport". Włodarze Juventusu w letnim oknie transferowym spróbują wypożyczyć z Chelsea Alvaro Moratę z opcją obowiązkowego wykupu po zakończeniu sezonu 2018/2019.

Morata spędził dwa lata w Turynie, ale Real Madryt skorzystał z klauzuli odkupienia piłkarza i latem 2016 roku Hiszpan ponownie zawitał na Santiago Bernabeu. Wcześniej zbierał świetne recenzje w barwach ”Starej Damy”. Obecnie Morata jest piłkarzem Chelsea, ale jego pobyt na Stamford Bridge nie należy do udanych i najpóźniej po zakończeniu mistrzostw świata snajper zmieni pracodawcę.

Zdaniem ”Tuttosport” to właśnie Juventus należy do faworytów w wyścigu po piłkarza. Morata chętnie powróciłby do stolicy Piemontu, gdzie prawdopodobnie zastąpiłby Mario Mandżukicia lub Paulo Dybalę. Jeden z wymienionych zawodników ma opuścić klub po sezonie. Więcej mówi się o odejściu Chorwata, który jest niezadowolony z powodu występów na skrzydle.

Chelsea nie będzie robiła problemów Moracie. Pytanie, czy londyński klub przystanie na prośbę Juventusu i zgodzi się wypożyczyć napastnika na rok z opcją obowiązkowego wykupu latem 2019 r. ”The Blues” także będą potrzebowali pieniędzy, albowiem latem chcą sprowadzić Edinsona Cavaniego z Paris St. Germain. Mówiło się również o Robercie Lewandowskim z Bayernu Monachium, ale większe szanse na transfer daje się Urugwajczykowi.

Juventus jest gotowy zapłacić 15 milionów euro za roczne wypożyczenie, a w przyszłym roku dopłacić 45 milionów. Biorąc pod uwagę statystki piłkarza jest to dobra oferta – Morata w 45 meczach obecnego sezonu strzelił 15 goli i zanotował 6 asyst.

