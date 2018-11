Anglia: Kevin de Bruyne znów kontuzjowany

Pech gwiazdy Manchesteru City. Kevin de Bruyne doznał już drugiej kontuzji w tym sezonie. Pomocnik nie dokończył czwartkowego meczu z Fulham (2-0) w Carabao Cup. Ma pauzować co najmniej cztery tygodnie, więc zabraknie go m.in. w derbach z Manchesterem United.

Nie jest to udany sezon dla Belga. De Bruyne wystąpił w pierwszej kolejce Premier League przeciwko Arsenalu, a po kilku dniach zerwał więzadła w kolanie. Miał pauzować trzy miesiące, ale wrócił na boisko wcześniej niż zakładano.

20 października wszedł na boisko na 23 minuty przeciwko Burnley. Trzy dni później wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. W ostatni poniedziałek zaliczył epizod przeciwko Tottenhamowi, a w czwartek z Fulham wybiegł od początku. W 86. minucie kontuzja uniemożliwiła mu dalszą grę. Pomocnik ucierpiał w starciu z Timothy Fosu Mensahem.

- Od razu zajęli się nim lekarze. Jeszcze nie wiem czy to drobnostka czy coś poważniejszego – powiedział opiekun „Obywateli” Pep Guardiola. Zdaniem angielskich mediów Belg będzie pauzował co najmniej cztery tygodnie, a przerwa może się wydłużyć do sześciu tygodni. De Bruyne zabraknie więc m.in. w spotkaniu derbowym z Manchesterem United.