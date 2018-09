Anglia: Solidny Łukasz Fabiański i pierwsza wygrana "Młotów"

Everton FC przegrał z West Ham United 1-3 (1-2) w niedzielnym meczu 4. kolejki Premier League. Dobry mecz w drużynie "Młotów" rozegrał Łukasz Fabiański, ale bohaterami w drużynie gości byli strzelcy goli: Austriak Marko Arnautovic i Ukrainiec Andrij Jarmolenko.

Zdjęcie Andrij Jarmołenko /Getty Images

Aż sześciu zmian w wyjściowym składzie dokonał menedżer West Hamu Manuel Pellegrini w poszukiwaniu zestawienia, który miał dać jego drużynie pierwsze ligowe punkty w bieżącym sezonie. Pomimo puszczenia aż 10 goli w czterech poprzednich spotkaniach miejsce w "11" zachował Łukasz Fabiański i także w niedzielę Polak należał do najlepszych piłkarzy swojej ekipy.

Reklama

Zwłaszcza przed przerwą Fabiański miał pełne ręce roboty. Najpierw obronił dwa uderzenia Turka Cenka Tosuna, poradził sobie również z nieudanym dośrodkowaniem Theo Walcotta, które zamieniło się w bardzo groźny strzał. Dopiero w doliczonym czasie gry Polaka strzałem głową zdołał pokonać Gylfi Sigurdsson, który po wrzutce Jonjoe Kenny'ego uderzył niezwykle precyzyjnie tuż przy słupku.

Trafienie Islandczyka pozwoliło jednak Evertonowi zaledwie zmniejszyć straty przed zejściem do szatni. Wcześniej dziury w obronie "The Toffees" dwukrotnie bezlitośnie wykorzystał bowiem Ukrainiec Andrij Jarmołenko. Po raz pierwszy uczynił to w 11. minucie, gdy razem z Marko Arnautovicem wybiegł za linię defensywy rywali i po podaniu Austriaka pokonał z bliskiej odległości Jordana Pickforda. Reprezentant Anglii po raz drugi musiał sięgnąć do siatki w 31. minucie, gdy po złym wybiciu piłki ta trafiła właśnie do Jarmołenki. Ukrainiec w swoim stylu zbiegł z nią do środka i precyzyjnym strzałem lewą nogą z 17 metrów uderzył nie do obrony.

Po zmianie stron gospodarze dążyli do wyrównania, sami jednak narażali się na groźne kontrataki "Młotów". W 61. minucie swoją dobrą grę golem udokumentował Arnautovic, który po wymianie podań z Pedro Obiangiem strzałem wślizgiem po raz trzeci pokonał Pickforda. Austriak doznał jednak w tej sytuacji urazu, w wyniku którego chwilę później musiał opuścić boisko.

Chociaż gra w większości toczyła się na połowie West Hamu, to Fabiański w tej części miał znacznie mniej pracy. Pewnie jednak interweniował przy dośrodkowaniach piłkarzy Evertonu, a w 86. minucie dopisało mu szczęście, gdy potężnie uderzona piłka po woleju Oumara Niassego odbiła się od poprzeczki.

West Ham United wygrał ostatecznie na Goodison Park 3-1 i odniósł dzięki temu pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie Premier League. Everton poniósł z kolei pierwszą porażkę.

Wojciech Malinowski