Anglia: Trzy minuty drugiej połowy rozstrzygnęły o wygranej Arsenalu Londyn

Arsenal Londyn pokonał Everton FC 2:0 (0:0) w niedzielnym meczu kończącym 6. kolejkę Premier League. "Kanonierzy" wygraną zapewnili sobie na przestrzeni trzech minut drugiej połowy, gdy do bramki gości trafili Alexandre Lacazette i Pierre-Emerick Aubameyang.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /Getty Images

Od 1996 roku czekają piłkarze Evertonu na wyjazdowe zwycięstwo nad Arsenalem. W niedzielnym spotkaniu 6. kolejki już po 75 sekundach mogli uczynić duży krok w tym kierunku, ale Dominic Calvert-Lewin w znakomitej sytuacji nieudolnie próbował mijać Petra Cecha i czeski golkiper "Kanonierów" nogami zażegnał niebezpieczeństwo.

To nie była jedyna sytuacja stworzona przez "The Toffees" w pierwszej części spotkania, a najaktywniejszy w ich szeregach był Brazylijczyk Richarlison, który powrócił do składu po trzymeczowym zawieszeniu za czerwoną kartkę. Bardzo dobrze w bramce gospodarzy spisywał się jednak Cech. Jego koledzy z pola, chociaż często mieli duże problemy z wyprowadzaniem piłki spod własnego pola karnego, również pojawiali się pod bramką rywali. Najlepszą sytuację miał w 12. minucie Nacho Monreal, lecz strzał Hiszpana obronił Jordan Pickford.

Na początku drugiej połowy obraz gry się nie zmienił i zapowiadało się na wyrównane spotkanie do samego końca. W 56. minucie wielką klasę pokazał jednak Alexandre Lacazette, który w polu karnym otrzymał piłkę od Aarona Ramseya i bez zastanowienia uderzył ją prawą nogą. Francuski napastnik Arsenalu uczynił to niezwykle precyzyjnie i piłka po odbiciu się od słupka wpadła do bramki bezradnego Pickforda.

Trzy minuty później Arsenal dobił rywali. Interwencja obrońcy gości Kurta Zoumy zakończyła się stratą piłki na połowie boiska, co stworzyło szansę bramkową aż trzem piłkarzom "Kanonierów". Mesut Ozil wbiegł w pole karne i chociaż sam powinien uderzyć lewą nogą, to szukał jeszcze lepiej ustawionego kolegi. Zagranej piłki przez Niemca nie zdołał co prawda opanować Ramsey, ale Walijczyk odegrał ją do nieobstawionego Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który z bliska umieścił ją w bramce Evertonu. Sędzia Jonathan Moss uznał gola, chociaż powtórki wyraźnie pokazały, że w momencie trącenia piłki przez Ramseya Aubameyang znajdował się na wyraźnym spalonym.

W ostatnich 30 minutach swoją dobrą formę w niedzielę zdołał jeszcze raz potwierdzić Petr Cech, który w świetnym stylu obronił strzał głową Michaela Keane'a i uniemożliwił gościom zdobycie kontaktowej bramki. Arsenal tradycyjnie wygrał zatem z Evertonem i dzięki zdobyciu trzech punktów zrównał się w tabeli z Tottenhamem. Obie drużyny z północnego Londynu tracą w tym momencie jeden punkt do zajmującego czwartą pozycję Watfordu, ale już aż sześć do prowadzącego z kompletem zwycięstw Liverpoolu.

Wojciech Malinowski