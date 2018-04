Antonio Conte na wylocie? Chelsea liczy koszty

Chelsea przymierza się do zwolnienia Antonio Contego, któremu, jak wszystko na to wskazuje, w tym sezonie nie uda się awansować do Ligi Mistrzów. Operacja może pochłonąć kilkanaście milionów funtów, bowiem 9 z 11 członków sztabu szkoleniowego "The Blues" to ludzie Contego.

Zdjęcie Antonio Conte /Getty Images

Sytuacja w Chelsea jest coraz bardziej napięta. Londyńczycy już dawno zapomnieli o obronie tytułu, odpadli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a sezonu nie uratuje nawet zdobycie Pucharu Anglii. Co gorsza Chelsea ma iluzoryczne szanse na znalezienie się w top 4, czyli w następnej edycji Ligi Mistrzów. Niedzielna porażka u siebie z Tottenhamem 1-3 sprawiła, że do zajmowanego przez "Koguty" 4. miejsca na siedem kolejek przed końcem Chelsea traci aż osiem punktów.

Reklama

W podobnej sytuacji właściciel klubu ze Stamford Bridge Roman Abramowicz dziękował za współpracę poprzednikom Contego.

Brytyjskie media są przekonane, że wyrok na włoskiego trenera już zapadł, ale dostanie on szansę poprowadzenia zespołu do końca sezonu. Potem Abramowicz ma wypłacić Contemu 9,5 mln funtów za rok kontraktu z góry (Włoch zarabia około 182 tys. funtów tygodniowo). Kolejka do wypłaty jest jednak dużo dłuższa. Conte ściągnął na Stamford Bridge aż 9 pomocników, w tym młodszego brata Gianlukę, który jest jego asystentem. Odszkodowanie za zerwanie kontraktu z włoską ekipą może zatem pójść w kilkanaście milionów.

Nawet gdyby Antonio Conte jakimś cudem nie został zwolniony po sezonie, wątpliwe, by z własnej woli został w klubie. - Conte nie może się już doczekać odejścia z Chelsea. Nie może znieść tego, że sprzedają i kupują piłkarzy bez konsultacji z nim - ujawnił niedawno na antenie ESPN przyjaciel trenera Chelsea Gianluca Vialli. - Prawda jest taka, że Chelsea potrzebuje szkoleniowca bardziej podporządkowanego klubowi - stwierdził.

Wyniki, terminarz i tabela Premier League