Aplikacja randkowa sponsorem Manchesteru City

Lider Premier League Manchester City zwrócił na siebie uwagę za sprawą pozyskania nowego sponsora. Klub poinformował w czwartek o nawiązaniu współpracy z popularną aplikacją randkową Tinder.

Zdjęcie Piłkarze Manchesteru City /AFP

"The Citizens" podali tylko, że umowa z Tinderem jest wieloletnia. Brytyjskie media twierdzą, że kontrakt wart jest miliony funtów.

Reklama

Współpraca dotyczyć będzie pierwszych drużyn kobiet i mężczyzn Manchesteru oraz "siostrzanego" klubu New York City FC (oba mają tego samego właściciela).

"Tinder jest ogromną globalną platformą, która - jak futbol - łączy każdego dnia miliony ludzi na całym świecie. Piłka nożna to przede wszystkim społeczność kibiców, dzielenie chwil, emocji i pasji do sportu, który kochają. Razem z Tinderem mamy świetną okazję do odkrycia, w jaki sposób możemy połączyć znaczącą atrakcyjność tej aplikacji z naszą globalną publicznością" - zaznaczył cytowany na stronie lidera Premier League dyrektor handlowy klubu Tom Glick.

Aplikacja, której właścicielem jest Match Group Inc, o nawiązaniu współpracy z "The Citizens" poinformowało, opłacając krążący w czwartek nad Manchesterem sterowiec w kolorach klubu (białym i jasnoniebieskim), na którym znalazły się loga oraz nazwy obu partnerów oraz napis "perfekcyjne połączenie". Aplikacja zmieniła też kolor swojej ikony na biało-niebieską na kontach znajdujących na portalach społecznościowych.

"Chcieliśmy zrobić coś niespodziewanego, by zaskoczyć kibiców i naszych użytkowników zabawnym i kreatywnym sposobem przekazania tej wiadomości. Piłka nożna jest sportem, w którym wszystko się można zdarzyć w jednej chwili" - zaznaczył wiceprezes Tindera David Wyler.