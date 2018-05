Arogancki Luis Enrique nie chciał pracować w Chelsea

Trenerska karuzela w najlepszych europejskich klubach rozkręca się z dnia na dzień. Potencjalnego następcy dla będącego na wylocie ze Stamford Bridge Antonio Conte poszukuje Chelsea. Jednym z kandydatów był bezrobotny obecnie Luis Enrique, lecz - jak sprawę opisuje "Marca" - rozmowy z Asturyjczykiem przebiegały w niemiłej atmosferze i szybko zakończyły się fiaskiem.

Czas w futbolu mija niezwykle szybko, o czym Włoch prowadzący "The Blues" przekonał się boleśnie na własnej skórze. Jeszcze rok temu, gdy w cuglach wygrywał Premier League, był przez kibiców i osoby związane klubem z zachodniego Londynu uwielbiany, lecz teraz znajduje się w sytuacji diametralnie innej. Chelsea zakończyła sezon na piątym miejscu, w przyszłym sezonie zamiast wieczorów z Ligą Mistrzów będzie musiała zadowolić się grą w Lidze Europy, za co Conte ma zapłacić posadą.

Roman Abramowicz jeszcze podopiecznego nie zwolnił, nie chce tego robić dopóty, dopóki nie znajdzie klasowego sukcesora. Tym mógł się stać Enrique, lecz najwidoczniej niespecjalnie mu na tym zależało. Jeden z informatorów na co dzień pracujący na Stamoford Bridge miał zdradzić dziennikarzom "Marki", że między "Lucho" a przedstawicielami "The Blues" podczas negocjacji nigdy tak naprawdę nie było chemii, zgody co do wizji funkcjonowania klubu, a sam hiszpański szkoleniowiec miał w ich trakcie odpychać wyniosłością. Dlatego też rozmowy zakończyły się szybko i teraz angielski klub poszukuje kogoś innego w miejsce Conte.

Choć Enrique nie wyląduje w Londynie zachodnim, to niewykluczone, że dostanie pracę w północnej części miasta. Wymienia się go bowiem w kontekście przejęcia schedy po opuszczającym Arsenal po 22 latach Arsenie Wengerze. Z tym, że i w tym wypadku problemem może być podejście byłego szefa szatni Barcelony. Ten bowiem od zarządu potencjalnego nowego klubu oczekuje pełnego zaufania i kompletnego wpływu na politykę transferową. "Enrique jest bezceremonialny, nie zaakceptuje półśrodków, a w Anglii jego traktowane jako czysta arogancja" - "Marca" w ten sposób kończy artykuł na temat klubowej przyszłości 45-latka.