Arsenal - Liverpool 1-1 w hicie Premier League

Po meczu toczonym w zawrotnym tempie, Arsenal zremisował u siebie z Liverpoolem 1-1 w hicie Premier League. Wynik meczu otworzył w drugiej połowie James Milner, ale w końcówce remis "Kanonierom" dał Alexandre Lacazette.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal wygrał w karnych z Chelsea. Wideo © 2018 Associated Press

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Szlagier 11. kolejki Premier League nie rozczarował. Tempo od pierwszej minuty było zawrotne. Akcje przenosiły się spod jednej bramki pod drugą. Najpierw groźnie głową strzelał Henrich Mchitarjan, jednak reprezentant Armenii minimalnie spudłował. W odpowiedzi bliski szczęścia był Roberto Firmino, który przerzucił piłkę nad interweniującym Berndem Leno, jednak trafił w słupek.

W 23. minucie przed genialną szansą na zdobycie bramki stanął niespodziewanie Virgil van Dijk, który został w polu karnym Arsenalu po rzucie rożnym. Leno zdążył błyskawicznie skrócić kąt i to Niemiec był w tej sytuacji górą. W 45. minucie Holender znów był bliski szczęścia. Piłka po jego strzale głową odbiła się od słupka.

Po pierwszej połowie można było zadawać sobie pytanie, jakim cudem na The Emirates przez 45 minut utrzymał się bezbramkowy rezultat. Na brak emocji kibice nie mogli narzekać.

W końcu, w 61. minucie, piłka wpadła do jednej z bramek. Ku uciesze fanów z Liverpoolu trafił James Milner. Z lewej strony mocno wstrzelił piłkę w pole karne Sadio Mane, Leno wypiąstkował futbolówkę w okolice szesnastego metra, gdzie dopadł do niej Milner. Anglik kopnął bez zastanowienia i dał prowadzenie "The Reds".

Goście po golu Milnera wcale nie zamierzali zwolnić. Kwadrans przed końcem kolejny raz bramkę mógł zdobyć Van Dijk. Obrońca gości groźnie główkował po rzucie rożnym, ale kapitalną paradą popisał się Leno.

82. minuta była szczęśliwa dla gospodarzy. Do prostopadłego podania Aleksa Iwobiego doszedł Alexandre Lacazette i z bardzo ostrego kąta, sprytnym strzałem doprowadził do wyrównania. Francuz uratował punkt Arsenalowi.



Arsenal - Liverpool 1-1 (0-0)

Zobacz raport meczowy

Zdjęcie Strzela Alexandre Lacazette z Arsenalu / PAP/EPA