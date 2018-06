"Arsenal Londyn musi zaufać Unaiowi Emery’emu”

- Cierpliwość – przede wszystkim tym powinni kierować się obecnie fani Arsenalu. Klub dokonał wartościowego wzmocnienia i teraz wypada oczekiwać tego potwierdzenia – w ten sposób Ray Parlour, były pomocnik „Kanonierów”, skomentował zatrudnienie na ławce trenerskiej londyńczyków Unaia Emery’ego.

Zdjęcie Arsenal - Les premiers pas d'Emery chez les Gunners /Perform

Od 1996 roku Arsene Wenger był najważniejszą osobą w zespole z północnego Londynu. To on podźwignął drużynę z kryzysów, odpowiadał za jej największe sukcesy, trzy mistrzostwa Anglii, w tym jedno, to z 2004, zakończone bez jakiejkolwiek porażki, siedem Pucharów Anglii czy wreszcie finał Ligi Mistrzów, lecz czas wiekowego Francuza dobiegł końca. Wiosną tego roku, po 22 latach spędzonych nieprzerwanie jako menedżer Arsenal, pożegnał się z klubem i pozostawił po sobie tyleż uczucie ulgi, co zwątpienia dotyczącego tego, w którą stronę zmierzać będą trzynastokrotni mistrzowie Anglii.

Po ogłoszeniu nazwiska nowego szefa szatni niepewność jedynie się pogłębiła. Emery osiągał spore sukcesy w Sevilli, wygrał tam trzy razy z rzędu Ligę Europy, lecz gdy dwa lata temu dostał posadę w większym klubie, jakim jest Paris Saint-Germain, to odbił się od ściany. Co prawda w tym sezonie cieszył się z wygranej zdecydowanie ligi francuskiej, lecz w Lidze Mistrzów, czyli w rozgrywkach dla paryżan priorytetowych, poległ dwukrotnie już w 1/8 finału. Baskowi zarzucano brak charakteru i pomysłu na prowadzenie drużyn przepełnionej zarabiającymi miliony euro gwiazdami futbolu.

To samo wypomina mu się obecnie, gdy już przejął posadę w Arsenalu. Krytycy przewidują, że za jego kadencji klub nie będzie zdobywał trofeów i podtrzyma przeciętność charakteryzującą ostatnie lata pracy Wengera. Parlour, który z armatką na piersi grał między 1992 i 2004 rokiem, tego malkontenctwa nie podziela. – Musimy być cierpliwi i dać nowemu menedżerowi szansę. Nic się nie zmienia z dnia na dzień. Zobaczymy zmiany w grze zespołu, może efekty nie przyjdą w pierwszych pięciu meczach, ale przyjdą. Na wszystko potrzeba czasu – zauważał dziesięciokrotny reprezentant Anglii podczas prezentacji koszulek „Kanonierów” na kolejny sezon.

- Unai zapewne będzie chciał pozbyć się kilku zawodników, kilku także sprowadzić. Więc mam nadzieję, że jeśli dostanie odpowiednio dużo czasu, to sprawdzi się w nowej roli. Nie tyle mam nadzieję, co wiem to, że dla Arsenalu ta jakże wielka decyzja była także decyzją odpowiednią. Teraz klub musi w niego wierzyć, trzymać jego stronę, i to niezależnie od początkowych wyników. To tyczy się także kibiców. Przed Unaiem konkretna praca, konkretne wyzwanie, ale jestem pewny, że im sprosta. Ma w sobie dużo energii, więc liczę na to, że spożytkuje ją w odpowiedni sposób – wyrażał nadzieję 45-latek.