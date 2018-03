Arsenal Londyn. Wenger: Liga Europy jest naszą wielką szansą

Trener Arsenalu Arsene Wenger dokonale zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo w Lidze Europy jest w tym momencie dla jego drużyny jedyną opcją, aby awansować do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W czwartek „Kanonierzy” muszą dopełnić formalności w rewanżu 1/8 finału z Milanem, bowiem w Mediolanie pewnie wygrali 2-0. Transmisja z Londynu o godz. 21 w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Zdjęcie Arsene Wenger believes it is up to his Arsenal players to entice fans back to games (Nigel French/EMPICS) /PA Sport

W Premier League Arsenalowi idzie słabiutko. Jest dopiero piąty ze stratą aż 33 punktów do liderującego Manchesteru City. Do czwartej pozycji gwarantującej udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, czyli do Tottenhamu, traci natomiast 11 pkt. Kibice pogodzili się, że ligowa czwórka jest mało realna, więc jedyną szansą występu w przyszłorocznej edycji Champions League jest zwycięstwo w Lidze Europy.

Reklama

Tutaj „Kanonierzy” są w 1/8 finału. W pierwszym meczu z Milanem na wyjeździe osiągnęli dobry wynik. Wygrali 2:0. Rewanż wydaje się być formalnością.

- Liga Europy jest dla nas wielką szansą. Musimy w stu procentach skupić się na udziale w tych rozgrywkach. Mecz w Mediolanie był dla nas ważnym aspektem w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że doda nam pewności siebie przed ostatnią częścią sezonu. W czwartek musimy być maksymalnie skupieni i znów wygrać - powiedział Wenger.

Mecz Arsenalu z Milanem o godz. 21 na żywo w Eurosporcie 1 oraz w Eurosport Playerze.