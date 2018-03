Arsenal Londyn. Wolne miejsca na Emirates to jasny sygnał dla Wengera

Według oficjalnych informacji niedzielny mecz Arsenalu z Watfordem oglądało 59 131 tys. kibiców. Jednak w transmisji telewizyjnej można było zauważyć, że na Emirates było mnóstwo wolnych miejsc. Trener "Kanonierów" Arsene Wenger nie ukrywa, że jest zaniepokojony całą sytuacją. Wpływ na słabą frekwencję mają jednak kiepskie wyniki zespołu.

Zdjęcie Arsene Wenger /PA Sport

Angielskie dzienniki zwracają uwagę, że to pierwszy raz od kilku lat, gdy kibice Arsenalu postanowili tak licznie zostać w domach. Wprawdzie na Emirates pojawiło się jeszcze mniej fanów podczas ligowego spotkania z Manchesterem City, ale wówczas w Anglii panowały ogromne mrozy.

Reklama

Dzisiejsza sytuacja jest jednak związana bezpośrednio ze słabą postawą zespołu w obecnym sezonie. Biorąc pod uwagę dziesięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach ”Kanonierzy” przegrali aż sześć razy. Na domiar złego plasują się dopiero na 6. miejscu w tabeli Premier League oraz polegli w finałowym starciu o Puchar Ligi z ”The Citizens” aż 0-3.

Arsene Wenger zazwyczaj nie zabiera głosu w kwestii kibiców. Jednak tym razem francuski szkoleniowiec nie miał wyboru. W końcu sam jest odpowiedzialny za rozczarowującą postawę londyńczyków. Paradoksalnie w niedzielę Arsenal wygrał z Watfordem 3-0.

- Martwię się, bo zawsze chcę, żeby nasi kibice wspierali zespół i byli zadowoleni. Ale po tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach jest to zrozumiałe. Musimy wykonywać naszą robotę najlepiej, jak potrafimy i sprawić, by fani byli po naszej stronie – powiedział.

- Wokół klubu nagromadziło się dużo złych emocji. To tak jak z deszczem w Anglii, który może cię dopaść w każdej chwili. Jednak ja koncentruję się na mojej robocie. Myślę, że przez 22 lata udowodniłem, że wiem o co chodzi w tej pracy i zawsze szanowałem zdanie innych, jednocześnie dając z siebie wszystko – dodał.

W niedzielę gole dla triumfatorów strzelali Skhordan Mustafi, Pierre-Emerick Aubameyang i Henrich Mchitarjan. Nie brakuje głosów, że w przypadku braku triumfu w Lidze Europejskiej, co automatycznie skutkuje brakiem udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, Wenger pożegna się z posadą. Fani ”Kanonierów” w zdecydowanej większości domagają się jego zwolnienia od dwóch lat.

po

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang został "Kanonierem". Wideo Eurosport