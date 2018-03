Arsenal - Manchester City 0-3 w 28 kolejce Premier League. Sane Superstar

Piłkarze Arsenalu chcieli się zapaść pod ziemię po przegranej w finale Pucharze Ligi Angielskiej, ale po kolejnej porażce z Manchesterem City do głowy mogły im przyjść jeszcze gorsze rzeczy. Londyńczycy zostali zmiażdżeni na Emirates przez zespół Josepa Guardioli - tym razem przegrali 0-3 (0-3) w spotkaniu Premier League.

W ostatnią niedzielę Manchester City pewnie pokonał Arsenal w finałowym spotkaniu Pucharu Ligi Angielskiej zwyciężając 3-0 (1-0). "Kanonierzy" nie mieli praktycznie nic do powiedzenia, a ich bramka była ostrzeliwana z dużą intensywnością. W czwartek podopieczni Arsene'a Wengera mogli się zrewanżować w meczu 28. kolejki Premier League. Jednak jeszcze przed przerwą ich nadzieje na sukces zostały rozwiane przez trzy potężne uderzenia wyprowadzone przez piłkarzy "The Citizens".

Zawodnicy Arsenalu byli jedynie tłem dla niezwykle groźnych i przede wszystkim zabójczo skutecznych gości. W drużynie Josepa Guardioli najbardziej szalał Leroy Sane. Niemiec zanotował asystę i strzelił gola, a także odegrał kluczową rolę przy trafieniu na 2-0. Jeśli 22-latek utrzyma znakomitą formę do końca sezonu, to selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów Joachim Loew będzie miał prawdziwy ból głowy dotyczący obsady lewego skrzydła.

W 15. minucie Sane ograł aż trzech rywali, bez większych problemów przedarł się pod pole karne i podał do Bernardo Silvy, który mimo asysty obrońców popisał się pięknym technicznym uderzeniem i nie dał żadnych szans Petrowi Czechowi. Natomiast przy drugim golu były zawodnik Schalke nawinął jednego z defensorów i idealnie dograł do Sergio Aguero, a ten wystawił piłkę Davidowi Silvie, który oddał precyzyjny strzał. W końcu, w 33. minucie Sane sam zdobył bramkę, gdy wykończył akcję Aguero oraz Kyle'a Walkera i z bliska trafił do siatki.

Mały promyk nadziei na lepszy wynik dał gospodarzom obrońca Manchesteru City Nicolas Otamendi. Argentyńczyk na początku drugiej połowy kopnął w polu karnym Henricha Mchitarjana i sędzia słusznie podyktował jedenastkę. Problem w tym, że najdroższy piłkarz w historii Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang uderzył zdecydowanie za lekko i Ederson bez trudu wybił piłkę. Wenger nie dowierzał w to, co właśnie zobaczył.

Dzień przed meczem Mchitarjan mówił, że wszyscy zagrają na 101 procent dla francuskiego menedżera. Jednak nie było tego widać na murawie. Każdy zawodnik gospodarzy zasłużył na porcję mocnych słów w szatni. Najgorzej, po raz kolejny w tym sezonie, grał zarabiający 350 tysięcy funtów tygodniowo Mesut Oezil. W zasadzie trudno było zauważyć, że Niemiec w czwartek wybiegł na murawę Emirates.

Arsenal nie istniał i został poniżony na własnym stadionie. Na szczęście dla piłkarzy na obiekcie pojawiło się niewiele ponad 30 tysięcy kibiców, choć "oficjalnie" spotkanie oglądało ponad 58 tysięcy. Dziennikarze serwisu BBC żartowali, że po przerwie fani "Kanonierów" poprzebierali się za puste krzesełka, bo było ich jeszcze mniej. Ci, którzy w ten śnieżny wieczór zostali w domach na pewno nie żałują.

Arsenal - Manchester City 0-3 (0-3)



Bramki: 0-1 Bernardo Silva (15.), 0-2 David Silva (28.), 0-3 Sane (33.)

