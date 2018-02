Arsenal musi wrócić do Ligi Mistrzów, ale czy Wenger podoła?

Menedżer Arsenalu Arsene Wenger jest pod coraz większą presją. Klubowi włodarze domagają się zajęcia miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. Co więcej, w ostatnich dniach obecnego sezonu zamierzają podjąć decyzję dotyczącą przyszłości Francuza.

W Arsenalu chcą uniknąć powtórki z poprzedniego sezonu, gdy saga związana z nowym kontraktem Wengera ciągnęła się w nieskończoność, a z klubem łączeni byli m.in. Massimiliano Allegri i Laurent Blanc. Piłkarze mieli problemy z koncentracją, nie wszyscy grali również na 100 procent. Efekt? Brak awansu do Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 1997 r.

Teraz sytuacja nie może się powtórzyć. ”Kanonierzy” mają za zadanie powrócić do Champions League. Problem w tym, że w ostatniej kolejce Premier League Arsenal przegrał 0-1 z Tottenhamem i plasuje się na szóstym miejscu w tabeli z dorobkiem 45 punktów. Do zajmującej czwarte miejsce Chelsea klub z Emirates traci już osiem ”oczek”. Niewykluczone, że powrót do Ligi Mistrzów trzeba będzie wywalczyć poprzez triumf w Lidze Europy.

Natomiast brak awansu do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek nie wchodzi w grę. Adidas oraz Nike chcą zastąpić Pumę w roli sponsora technicznego Arsenalu i oferują wielkie pieniądze, ale czekają, aż londyńczycy powrócą do europejskiej elity. Kontrakt z Pumą wygasa w czerwcu przyszłego roku, jednak powrót do Ligi Mistrzów oznaczałby, ze klub idzie we właściwym kierunku, co znacznie ułatwiłoby negocjacje i zagwarantowało lepsze warunki.

Co stanie się z Wengerem? Według ”Daily Mail” w grę wchodzą trzy opcje: zwolnienie w czerwcu, kontynuowanie pracy do czerwca 2019 r. lub przedłużenie obecnej umowy. Sam Francuz nie ukrywa, że dalej chciałby prowadzić zespół ”Kanonierów”.



