Arsenal nie pozostawił Arsenowi Wengerowi wyboru

- Arsene Wenger nie chciał odchodzić z Arsenalu po zakończeniu sezonu, ale został do tego zmuszony przez klub - uważa były gwiazdor "Kanonierów" Ian Wright, który napisał o tym w komentarzu dla tabloidu "The Sun". Takie same opinie dominowały również w innych angielskich gazetach.

Trener Arsene Wenger wystosował w piątek rano zaskakujące oświadczenie, w którym poinformował, że zakończy pracę w Arsenalu po tym sezonie. Francuz pełnił obowiązki szkoleniowca londyńskiej drużyny od 22 lat.

Angielskie media informują, że Wenger tak naprawdę nie chciał odchodzić, ale otrzymał jasny komunikat ze strony klubu: albo odejdziesz sam, albo zostaniesz zwolniony po zakończeniu rozgrywek. Szefowie Arsenalu uznali, że konieczna jest zmiana, bo zespół spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań, rozczarowywał od lat, co przekładało się na coraz więcej pustych miejsc na Emirates Stadium.

Dodatkowo w pionie sportowym doszło do znaczących zmian pod koniec ubiegłego roku. Klub podebrał Borussii Dortmund Svena Mislintata, czyli "transferowego guru", jak określają go angielscy dziennikarze. Wenger musiał w związku z tym podzielić się kompetencjami, co zrobił niechętnie, bo to on do tej pory decydował o wszystkim, gdy była mowa o transferach.

Aby zmiana polityki transferowej udała się klub zwyczajnie potrzebował szkoleniowca, który wpasowałby się w nową strukturę personalną. Gdyby Wenger został na kolejny sezon prędzej czy później doszłoby, o ile już nie doszło, do konfliktu z Mislintatem.

O tym, że Wenger został zmuszony do odejścia napisał także w komentarzu dla dziennika "The Sun" Ian Wright, były znakomity napastnik Arsenalu i reprezentacji Anglii, który miał okazję pracować z Wengerem i pod wodzą Francuza zdobył w 1998 roku mistrzostwo kraju.

"Arsene Wenger to szczery i uczciwy człowiek z zasadami - na tej podstawie uważam, że został zwolniony, a nie zrezygnował" - stwierdził Wright.

"Pomimo całego jadu i obelg, jakimi go obrzucano Arsene nie był człowiekiem, który odszedłby przed zakończeniem umowy. To smutna sytuacja, że doszło do czegoś takiego. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kto był za to odpowiedzialny, bo będą uciekać od odpowiedzialności. Jednego dnia ma konferencję prasową i nic nie zdradza, po czym następnego dnia odchodzi. To się nie trzyma kupy" - ocenił strzelec 185 goli dla Arsenalu.

"Ale Arsene może odejść z podniesioną głową. I dlatego właśnie, bez względu na wyniki, sprawą nadrzędną jest, aby pożegnano go tak, jak zasługuje na to legenda Arsenalu. Za dużo mu zawdzięczamy" - podsumował.

