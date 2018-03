Arsenal. Petr Czech: Zamieszanie wokół Wengera nam bardzo przeszkadza

Bramkarz Arsenalu Petr Czech poskarżył się mediom. Czeski piłkarz w rozmowie z BBC Sport stwierdził, że plotki o odejściu z klubu Arsene'a Wengera niszczą drużynę. - Czasem mamy problem z koncentracją - żali się Czech.

Mimo że Arsenal wyeliminował AC Milan i awansował do ćwierćfinału Ligi Europy, to krytyka Arsene'a Wengera trwa w najlepsze. Ostatnią szansą francuskiego szkoleniowca może być tylko triumf w rozgrywkach. Zwycięstwo w LE da "Kanonierom" awans do Ligi Mistrzów, bez oglądania się na tabelę Premier League.

W lidze londyńczykom idzie przeciętnie. Zwycięstwo nad Watforem 3-0 umocniło ich na szóstym miejscu w tabeli, które bardzo trudno będzie opuścić. Piąta Chelsea nad Arsenalem ma aż osiem punktów przewagi. Do końca rozgrywek pozostało "Kanonierom" osiem kolejek.

Ogromną niechęć do dalszej pracy Wengera na Emirates nakręciły dwie klęski z Manchesterem City. "The Citizens" zabawili się z Arsenalem w finale Pucharu Ligi, a kilka dni później w lidze. Oba spotkania wygrali 3-0. Media na Wyspach są zgodne: Wenger powinien po sezonie opuścić północny Londyn.

- Zamieszanie wokół menedżera w ogóle nam nie pomaga. To sprawa bardzo indywidualna, ale wszyscy zawodnicy widzą, co się wokół dzieje. Niektórzy zaczynają myśleć za dużo na temat Wengera, a to potrafi dekoncentrować podczas treningów i meczów. Całe zamieszanie wokół naszego szefa nam nie pomaga - powiedział Petr Czech w rozmowie z BBC Sport.

Arsenal zagrał w tym roku siedemnaście spotkań, przegrał aż osiem z nich.

