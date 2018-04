Arsenal - Stoke City 3-0 w 32. kolejce Premier League

Arsenal pokonał na Emirates Stadium przedostatnie w tabeli Premier League Stoke City 3-0 w 32. kolejce Premier League. Dwie bramki zdobył Pierre-Emerick Aubameyang, a przez większość spotkania nie działo się kompletnie nic.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang cieszy się z kolegami z Arsenalu /Getty Images

Mecz zaczął się 20 minut przed jego końcem. Wcześniej na Emirates Stadium wiało nudą i głównie należy za to obwiniać notujących beznadziejny sezon gospodarzy. Piłkarze Arsenalu nie stworzyli bowiem groźnych sytuacji.

Reklama

Pierwszy przed szansą zdobycia bramki w 72. minucie stanął Calum Chambers, któremu piłka szczęśliwie spadła pod nogi po przedłużeniu dośrodkowania przez Hectora Bellerina, ale środkowy obrońca „Kanonierów” nie spodziewał się chyba tego i niezgrabnie oraz lekko strzelił w ręce Jacka Butlanda.

Za moment z pomocą piłkarzom Arsenalu ruszył sędzia Craig Pawson. Obrońca Stoke Bruno Martins Indi czysto wybił piłkę szarżującemu w polu karnym Mesutowi Oezilowi, a Niemiec zarył nogą w ziemię i upadł. Arbiter był zasłonięty i uznał, że to była faul, po czym wskazał na 11. metr. Piłkę wziął Aubameyang, który bez problemów wykorzystał rzut karny. Gabończyk pięć minut przed końcem podwyższył na 2-0 po ładnym złożeniu się do płaskiego uderzenia z kilkunastu metrów.

Wynik meczu ustalił Alexandre Lacazette. Wprowadzony w drugiej połowie Francuz trafił również z rzutu karnego, ale tym razem o błędzie sędziego Pawsona nie było mowy. Badou N'Diaye, chyba w przypływie frustracji, pchnął barkiem Lacazette'a i nie pozostawił sędziemu wyboru. Do piłki tym razem podszedł poszkodowany, co oznacza, że Aubameynag pozbawił się szansy na hat tricka. Lacazette strzelił w ten sam róg co kolega z drużyny i mecz zakończył się zwycięstwem Arsenalu przy minimalnym nakładzie sił.

Arsenal pozostaje na szóstym miejscu w tabeli Premier League. Stoke City jest przedostatnie i do strefy bezpiecznej traci trzy punkty.

Arsenal - Stoke City 3-0 (0-0). Raport meczowy

1-0 Aubameyang (75.)

2-0 Aubameyang (86.)

3-0 Lacazette (89.)

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal - Milan 3-1. Danny Welbeck dwukrotnie pokonał Donnarummę. Wideo Eurosport

kip