Arsene Wenger jednak nie pójdzie na emeryturę?

Ten sezon jest ostatnim dla francuskiego trenera w roli menedżera Arsenalu. Arsene Wenger po 22 latach pracy w tym londyńskim klubem żegna się z pracą. - Nie wydaje mi się, aby on poszedł na emeryturę. Nadal chciałby prowadzić jakiś zespół - powiedział były lewy obrońca Kanonierów Nigel Winterburn.

Zdjęcie Arsene Wenger /PA Sport

Winterburn w 1998 roku razem w Wenger zdobywał mistrzostwo Anglii. Łącznie w klubie z Północnego Londynu rozegrał 440 spotkań.

Reklama

Menedżer z Francji w piątek ogłosił, że kończy przygodę z Arsenalem. Wydawało się, że 68-letni szkoleniowiec odejdzie na trenerską emeryturę. Inne zdanie ma jego były podopieczny.

- Rozmawiałem z nim kilkukrotnie w ostatnich miesiącach. Cały czas w jego krwi jest piłka nożna. On absolutnie to kocha, kocha Arsenal. Myślę, że odejście z klubu będzie go trochę bolało. Czy on może zostać w Emirates Stadium w roli dyrektora? Nie sądzę. Myślę, że Wenger cały czas chce prowadzić jakiś zespół. Po zakończeniu sezonu na pewno pojawią się jakieś oferty. Uważam, że będą nim zainteresowane naprawdę duże kluby. Zobaczymy, czy sam Arsene będzie chciał przenieść się do jednego z nich - powiedział w Sky Sports Winterburn

- Po nowym menedżerze "Kanonierów" oczekuję, że będzie doświadczony. To bez wątpienia jest niezwykle intrygujące. Nie mogę się doczekać, jaka będzie decyzja władz klubu - dodał były piłkarz.

Arsenal w tym momencie jest na szóstym miejscu w Premier League. Praktycznie nie ma szans na zajęcie lokaty gwarantującej udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.