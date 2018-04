Arsene Wenger odchodzi z Arsenalu

Francuz Arsene Wenger ogłosił dziś, że po sezonie przestanie być trenerem Arsenalu. Kończy się 22-letnia przygoda legendarnego szkoleniowca z "Kanonierami".

Zdjęcie Arsene Wenger /AFP

Wenger jest obecnie najdłużej pracującym menedżerem w klubie Premier League. Pięć lat temu z Manchesterem United rozstał się sir Alex Ferguson, który prowadził "Czerwone Diabły" przez 27 lat.

Reklama

- Po starannym przemyśleniu i dyskusji z klubem czuję, że to właściwy moment, abym ustąpił ze stanowiska po zakończeniu sezonu - poinformował 68-letni Francuz.

- Jestem wdzięczny, że mogłem służyć klubowi przez tak wiele niezapomnianych lat. Prowadziłem drużynę z pełnym zaangażowaniem i uczciwością. Chciałem podziękować pracownikom, piłkarzom, dyrektorom oraz kibicom, którzy sprawiają, że ten klub jest wyjątkowy. Wzywam fanów do wiary w drużynę, by jak najlepiej zakończyć sezon - powiedział Wenger.

- Niech wszyscy miłośnicy Arsenalu dbają o klubowe wartości. Moja miłość i wsparcie na zawsze - zakończył Wenger, który prowadził zespół w 22 sezonach.

Arsenal poinformował, że nazwisko następcy zostanie podane do wiadomości "jak najszybciej będzie to możliwe".

- To jeden z najtrudniejszych dni, jakich doświadczyliśmy w trakcie naszej działalności w piłce. Jednym z głównych powodów, dla których zatrudniliśmy Arsene'a, było to, co wniósł do naszego klubu na boisku i poza nim. Nigdy nie da się dorównać jego długowieczności i utrzymywania się na najwyższym poziome przez tak długi czas - powiedział Stan Kroenke, większościowy udziałowiec Arsenalu.

Angielskie media piszą o "zaskakującym" komunikacie. Wenger podpisał latem ubiegłego roku nową obowiązującą przez kolejne dwa lata umowę i choć pojawiały się spekulacje na temat jego przyszłości, spodziewano się raczej, że ostatni kontrakt wypełni. Francuz przez ostatnie lata był jednym z najbardziej krytykowanych szkoleniowców na Wyspach. Kibice głośno domagali się jego odejścia, bo na mistrzostwo Anglii Arsenal czeka od 2004 roku.

Wenger trzykrotnie wygrywał z "Kanonierami" Premier League. Czternaście lat temu wzniósł się na szczyt, wywalczywszy tytuł bez żadnej porażki, a ówczesna drużyna z Thierrym Henrym na czele dorobiła się przydomka "The Invincibles" (Niezwyciężeni). Ale w późniejszych latach szkoleniowiec nie potrafił doprowadzić klubu do upragnionego mistrzostwa, na co wpływ miało też pojawienie się innych liczących się bogatych konkurentów jak Manchester City oraz Chelsea.

W 1998 i 2002 roku Arsenal zdobywał pod wodzą Wengera dublet w postaci mistrzostwa i Pucharu Anglii. To drugie trofeum zespół wywalczył za czasów francuskiego menedżera siedmiokrotnie. Przez 20 lat z rzędu Wenger doprowadzał Arsenal do gry w Lidze Mistrzów.

W bieżącym sezonie ligowym londyńczycy ponownie rozczarowują i zajmują dopiero szóste miejsce w Premier League. W Lidze Europy awansował do półfinału, w którym zmierzy się z Atletico Madryt i tym sposobem pozostaje w grze o awans do Champions League.

kip

Premier League: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz