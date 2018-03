Arsene Wenger odejdzie z Arsenalu? Na pewno nie z własnej woli

Arsene Wenger, którego odejścia domaga się wielu kibiców Arsenalu, nie zamierza rezygnować ze stanowiska przed wygaśnięciem umowy. Francuz miał to zapowiedzieć podczas rozmowy z pracownikami klubu.

Zdjęcie Arsene Wenger /PA Sport

Hasło „Wenger Out” jest popularne na całym świecie wśród kibiców Arsenalu. Raz za razem na zawodach, często niezwiązanych z piłką nożną, można zobaczyć ludzi trzymających napis o takiej treści. W internecie krąży też mnóstwo memów domagających się odejścia Francuza. Szkoleniowiec niespecjalnie się tym jednak przejmuje i nie zamierza zakończyć pracy w klubie przed wygaśnięciem kontraktu.

68-latek, który na stanowisku trenera „Kanonierów” pracuje już 22. sezon, latem podpisał nową, dwuletnią umowę, na mocy której ma zagwarantowaną pracę do połowy 2019 roku.

Dyskusja o odejściu Wengera ożywiła się po tym, jak Arsenal w różnych rozgrywkach przegrał łącznie cztery spotkania z rzędu. Po niedzielnej porażce z Brighton & Hove Albion londyńczycy tracą do miejsca gwarantującego rywalizację w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów aż 13 punktów. Strata „Kanonierów” do lidera Manchesteru City wynosi aż 33.

Zdaniem „The Times” na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami klubu Wenger miał powiedzieć, że nadal jest właściwym człowiekiem na stanowisku trenera Arsenalu i nie zamierza zrezygnować z pracy przed połową 2019 roku. Miał też zapowiedzieć, że jeśli władze klubu chcą go zwolnić, to muszą rozwiązać umowę, ponieważ on zamierza ją uszanować. Doświadczony szkoleniowiec ma nadzieję, że dobre relacje, jakie łączą go z głównym udziałowcem Arsenalu Sanem Kroenke pomogą mu w zachowaniu posady na Emirates Stadium.

Według gazety wielu ważnych dyrektorów miało stracić wiarę w misję Wengera, ale wolą wpływać, aby ten sam zrezygnował z pracy niż przyczynić się do jego zwolnienia.

W czwartek Arsenal rozegra pierwsze spotkanie w 1/8 finału Ligi Europejskiej z AC Milan. Zwycięzca tych rozgrywek ma zapewniony start w przyszłorocznej Lidze Mistrzów i to może być ostatnia szansa londyńczyków na występ w elicie w przyszłym sezonie.

