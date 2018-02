Arsene Wenger określił transfer Aubameyanga jako skomplikowany

Trener Arsenalu zdradził kulisy transferu Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund do Londynu. Arsene Wenger przyznał, że sprowadzenie gabońskiego napastnika na Emirates Stadium należało do trudnych operacji. Transakcję można określić mianem potrójnej.

Podstawowym warunkiem puszczenia Pierre-Emericka Aubameyanga przez Borussię było znalezienie jego następcy. Gabończyk dostał zielone światło na transfer do Arsenalu za około 65 mln euro, gdy klub Zagłębia Ruhry doszedł do porozumienia z Chelsea w sprawie wypożyczenia Michy'ego Batshuayia. Belgijski snajper będzie grał na Signal Iduna Park do końca sezonu. Tymczasem trójstronna transakcja wiązała się z zakupem przez "The Blues" Oliviera Giroud.

Arsene Wenger przyznał, że cała operacja byłą skomplikowana, ale jednocześnie warta gry, bo do północnego Londynu trafił niezwykle utalentowany napastnik. "Transakcja była skomplikowana, bo Dortmund potrzebował następcy. Najpierw trzeba było dojść do porozumienia z BVB, a później oczekiwanie na nowego piłkarza u nich" - opisał francuski trener "Kanonierów".

"To dość zręczna transakcja. Giroud poszedł do Chelsea, a Basthuayi do Dortmundu. Wszystko rozgrywało się do ostatniej chwili okienka" - dodał Wenger.

Francuz został przepytany na możliwe rozwiązania w ataku Arsenalu, czy Aubameyang, Henrich Mchitarjan, Mesut Oezil i Alexandre Lacazette mogą występować razem? "Zawsze istnieje taka możliwość, dlaczego nie? Nie wiem tego jeszcze. Możemy zagrać dwójką napastników, w tej lidze trzeba mieć dwóch topowych zawodników, bo mogą zdarzyć się kontuzje" - tłumaczył najdłużej pracujący w Premier League szkoleniowiec.

