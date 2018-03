Arsene Wenger znów pod ścianą. Media już szukają następców

Znów czarne chmury zbierają się nad Arsenem Wengerem. Arsenal przegrał czwarty mecz z rzędu, a angielskie media są niemal pewne, że w końcu Francuz pożegna się z pracą. Wymienia się jego ewentualnych następców. Faworytami do objęcia posady są - Thierry Henry i Carlo Ancelotti.

Wenger od kilku lat jest na cenzurowanym. Wydawało się, że w ubiegłym sezonie zostanie zwolniony, ale uratowało go zdobycie Pucharu Anglii. Teraz o uratowanie twarzy będzie niezwykle ciężko. Arsenal zawodzi bowiem na całej linii. W Premier League przegrał cztery mecze z rzędu, a do prowadzącego Manchesteru City traci aż 33 punkty! Za to do czwartego Tottenhamu 13. Zespołowi będzie bardzo trudno awansować do Ligi Mistrzów. Jedyną nadzieją jest wygranie Ligi Europejskiej. Jeśli i w tych rozgrywkach drużynie powinie się noga, Francuza nic już nie uratuje.

- Nie chcę mówić o mojej przyszłości - powiedział Wnger, obiecując, że wyciągnie drużynę z ogromnego kryzysu. W trenera wierzy coraz mniej kibiców, którzy często wyrażają niezadowolenie. Transparenty z napisem „Wenger out” wróciły na stadion The Emirates.

Angielskie media sugerują, że trener straci pracę dopiero pod koniec sezonu. Podają również nazwiska jego ewentualnych następców. Faworytem jest legendarny były zawodnik „Kanonierów” Thierry Henry i szanowany Włoch Carlo Ancelotti. W grze są również Luis Enrique, Brendan Rodgers i Massimliano Allegri.

