Aston Villa FC potwierdziła odejście Johna Terry'ego

W zamieszczonym na oficjalnej stronie klubu komunikacie Aston Villa poinformowała, że doświadczony obrońca John Terry rozstał się z klubem z Birmingham. Angielskie media spekulują jednocześnie, że 37-latek swoją karierę będzie kontynuował w Major League Soccer lub też jednej z lig Dalekiego Wschodu.

Odejście Terry'ego spowodowane jest przegraną Aston Villi w barażach o wejście do Premier League. Prowadzony przez Steve'a Bruce'a zespół najpierw pokonał co prawda w dwumeczu Middlesbrough, lecz w decydującym o awansie spotkaniu uległ na Wembley 0:1 londyńskiemu Fulham. Już po zakończeniu tamtego meczu pojawiły się w prasie doniesienia, że 78-krotny reprezentant Anglii pożegnał się w szatni z kolegami z zespołu, w którym występował od sierpnia ubiegłego roku. Wcześniej przez 20 sezonów bronił barw Chelsea.

"Aston Villa potwierdza, że klub rozstał się z Johnem Terrym. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć mu szczere podziękowania za wysiłek i profesjonalizm, który pokazał broniąc barw naszego zespołu w minionym sezonie. John to prawdziwy przywódca i mamy nadzieję, że będzie dobrze wspominał swój czas spędzony w naszym klubie. Życzymy mu też samych sukcesów w kolejnych latach kariery piłkarskiej" - głosi oświadczenie opublikowane na oficjalnej stronie Aston Villi.

37-letni Terry, który wystąpił w pierwszym składzie w 35 z 46 ligowych meczów Aston Villi, nie planuje jeszcze kończyć swojej kariery. Angielskie media sugerują, że w kolejnym sezonie zagra w Major League Soccer lub jednej z lig Dalekiego Wschodu.

